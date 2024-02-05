القاهرة: بحث سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، مع عدد من المسؤولين المصريين، سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك القائم بين البلدين، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، حيث كان في استقباله د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز التعاون

وبعد تأكيد من مدبولي على أن اللقاء يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك، وحرص البلدين على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط قيادتيهما، أكد الدوسري على توجيهات القيادة السعودية واهتمامها بتطوير علاقات التعاون المشترك في مجال الإعلام بين البلدين، في سياق يواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميّز وتوافق.

هذا وجمع اللقاء بين الوفدين كوكبة من القيادات الإعلامية بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تم تبادل الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين على مختلف المستويات.