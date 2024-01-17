إيلاف من لندن: أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، الأربعاء، عن تطويرات في منظومتها التشغيلية عبر اعتماد المنصّات الرقمية بشكل حصري لكلّ من "الرياضية" و"الاقتصادية" و"ماليالم نيوز"، ابتداء من 19 كانون الثاني (يناير) الجاري، إضافة إلى الإعلان عن تعيينات جديدة على مستوى رؤساء التحرير ونوّاب رؤساء التحرير.

وقالت المجموعة إن هذه التغييرات "جاءت بما ينسجم مع استراتيجية التحوّل الرقمي والنموّ والتوسّع، وبما يستجيب لسعي المجموعة إلى إبراز ودعم الجيل الثاني من كوادرها الصحافية والإعلامية لصناعة المحتوى الإعلامي النوعي، وفقاً لمتطلبات المتابعين من كل أنحاء العالم".

وأضافت SRMG أن هذه الخطوة "تتماشى مع التحوّلات الكبيرة التي تشهدها عادات استهلاك المحتوى الإعلامي التثقيفي في المنطقة، لاسيما مع ارتفاع نسبة متابعي الإعلام الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي والإعلام المسموع والمرئي".

وأشارت المجموعة إلى أن "التطوّرات الأخيرة ستعزّز كفاءة المجموعة التشغيلية مع جذب المزيد من الإعلانات في الوقت نفسه، وذلك من خلال تكثيف الجهود التسويقية على منصّاتنا الرقمية لصناعة، وإنتاج محتوى يلائم الازدهار الذي يشهده سوق الإعلانات بالتوازي مع تطوير نتاجاتنا وخدماتنا الرقمية، المرئية منها والمسموعة والمكتوبة".

ونصّت التغييرات الجديدة على عدد من التعيينات على مستوى رؤساء التحرير؛ استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم وتهيئة الجيل القادم من الإعلاميين والصحافيين المبدعين القادرين على تلبية تطلّعات متابعينا من كافة الأجيال والخلفيات والاهتمامات، وهي كالآتي:

رؤساء التحرير

• إبراهيم حميدي، رئيساً لتحرير مجلة "المجلة". تدرج في مناصب تحريرية عدة في صحيفة "الحياة" على مدى 22 عاماً، وكان مديراً لمكتب الصحيفة في دمشق، ثم شغل منصب محرر أول دبلوماسي وكاتب متخصص في الشؤون السورية في صحيفة "الشرق الأوسط" منذ عام 2017، وأشرف على عملية التحول الرقمي في "المجلة" والتي حققت زيادة 1704% في عدد المشاهدات سنوياً.



إبراهيم حميدي، رئيساً لتحرير مجلة "المجلة"

• محمد البيشي، رئيس تحرير مُكلّفاً لصحيفة "الاقتصادية" إضافة إلى المنصب الذي يشغله حالياً كمدير تحرير في "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" في السعودية.



محمد البيشي، رئيس تحرير مُكلّفاً لصحيفة "الاقتصادية"

تدرّج في العديد من المناصب التحريرية بين صحيفة "الشرق الأوسط" و"الاقتصادية" و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" التي أصبحت الأولى في مجال الاقتصاد الرقمي، كما أنه رافق منصّات "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" منذ بداياتها الأولى. ويأتي ذلك عقب القرار الاستراتيجي الذي اتّخذته المجموعة بضم "الاقتصادية" لتكون تحت مظلة "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، ما سيتيح للصحيفة التركيز على أهم الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة عبر تحليلات معمّقة ودقيقة وتغطيات محلية نوعية وحصرية.

نوّاب ومساعدو رؤساء التحرير

كما نصّت التغييرات الجديدة على تعيينات على مستوى نوّاب ومساعدي رؤساء التحرير، شملت:

• محمد هاني، نائباً لرئيس تحرير "الشرق الأوسط". تنقّل بين العديد من المناصب التحريرية في صحيفة "الحياة" سابقاً وصحيفة "الشرق الأوسط" حالياً، إضافة إلى إشرافه على التحوّل الرقمي الذي شهدته صحيفة "الشرق الأوسط" ضمن استراتيجية النموّ والتحوّل.



محمد هاني، نائباً لرئيس تحرير "الشرق الأوسط"

• زيد بن كمي، نائباً لرئيس تحرير "الشرق الأوسط". سبق له تقلّد العديد من المناصب التحريرية كمساعد لرئيس تحرير "الشرق الأوسط "، ومدير قسم الاقتصاد في "الشرق الأوسط"، إضافة إلى عمله كمدير لتحرير الصحيفة في المملكة بين عامي 2009 و2014.



زيد بن كمي، نائباً لرئيس تحرير "الشرق الأوسط"

• نور نقلي، نائباُ لرئيس تحرير "عرب نيوز". تدرجت بين العديد من المهام التحريرية، ومن بينها المساهمة في إطلاق النسخة الرقمية لـ"عرب نيوز" باللغة الفرنسية عام 2020، إضافة إلى المقابلات التي أنجزتها مع شخصيات سياسية بارزة.



نور نقلي، نائباُ لرئيس تحرير "عرب نيوز"

• مي الشريف، مساعداً لرئيس تحرير "إندبندنت عربية". شغلت العديد من المهام التحريرية، وكان آخرها الإشراف على مكتب الصحيفة في الرياض. كما عملت في إدارة المحتوى الإبداعي، وأنجزت عدداً من البرامج الإبداعية والوثائقيات، وأشرفت على حسابات التواصل الاجتماعي لـ"الصحيفة".



مي الشريف، مساعداً لرئيس تحرير "إندبندنت عربية"

جمانا الراشد: نفخر بالانجازات

وبشأن التغييرات الأخيرة، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: "نفخر بما حقّقته المجموعة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية مع إطلاق استراتيجية النموّ والتحوّل الجريئة والطموحة، والتي تعكس الحاجة المتزايدة لدى متابعينا إلى محتوى فكري وتثقيفي دقيق وعميق وعصري وذي مصداقية عالية.. واستثماراتنا ليست محصورة بتلبية الطلب المتزايد فحسب، بل وفي العثور على أفضل الطرق والوسائل والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف ولإرساء سياسة متّزنة تجمع الإرث الصحافي الغني مع الأدوات العصرية والرغبات المتجدّدة لجمهورنا الواسع".

وعن الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها المجموعة ضمن استراتيجية التحوّل الرقمي، اعتبرت الراشد أن هذا التحوّل يصبّ بالدرجة الأولى "في سعينا للحفاظ على دورنا الرائد في طليعة صناعة الإعلام في المنطقة، كما يتيح لمنصّاتنا إرضاء المتابعين كافة الخلفيات والأعمار وبأدوات رقمية وعصرية".