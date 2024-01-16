الرياض: عقد المنتدى السعودي للإعلام، أولى لقاءات مبادرة سفراء الإعلام، التي أطلقها بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، بحضور عددٍ من طلاب وطالبات الإعلام المتميزين.

وناقش اللقاء الذي عُقد أمس، دور المنتدى في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلامياً، بالإضافة إلى التأكيد على دور المنتدى، في تمكين الكفاءات الشابة، وتخريج كوادر مهيأة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة.



المنتدى السعودي للإعلام

وسلّط اللقاء الضوء على دور طلاب مبادرة سفراء الإعلام، في التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام، وبمعرض مستقبل الإعلام "فومكس"، في جامعاتهم، وكيفية الاستفادة من الفعاليات والجلسات واللقاءات التي تقام على هامش المعرض والمنتدى خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل.



معرض "فومكس"

وتطرق اللقاء إلى التعريف بمعرض "فومكس"، وهو معرض فني تقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية.

وأبدى الطلاب المشاركون في المبادرة، سعادتهم باللقاء، مستبشرين بالخروج بنسخة استثنائية هذا العام من المنتدى السعودي للإعلام.

يذكر أن مبادرة سفراء الإعلام، تعد حلقة من سلسلة من المبادرات التي عمل عليها فريق المنتدى بالتعاون مع شركائه للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دوليًا.