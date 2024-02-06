موسكو: كشف مكتب الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، الاثنين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط هجومًا، كان جهاز الاستخبارات الأوكراني ينوي تنفيذه ضد أحد قادة شبه جزيرة القرم.

وقال إن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يخططون لتفجير سيارة تابعة لأحد أفراد جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، وذلك بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.

وتحدث البيان عن ضبط عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، مصنوعة من قذيفة مضادة للدبابات من طراز DM22 ألمانية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات ومعدات أخرى.

واعترف أعضاء المجموعة بأنهم كانوا يخططون وبتكليف من جهاز المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ضد أحد المسؤولين في شبه جزيرة القرم.