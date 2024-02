انتشر مؤخرا فيديو يظهر جنودا إسرائيلين يتحدثون العبرية وهم يهللون ويضحكون بينما يقومون بتفجير أحد المباني داخل غزة. ويقول أحدهم في الفيديو "هذا حتى لا يبقى مكان لهم ليعودوا إليه".

أثار الفيديو بالطبع غضب كثيرين في العالم العربي، خاصة في ظل تهجير سكان القطاع من منازلهم، ودفعهم نحو الحدود المصرية، وما يتم تداوله من اتهامات لإسرائيل بتعمد تدمير البنية التحتية في غزة.

تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي وقال إنه يحقق فيما وصفه بأفعال حالات فردية.

Gaza city |



“So they'll have no where to come back to!!”



Israeli soldiers blowing a residential building north Gaza city 2 weeks ago and shouting that their goal is to deprive Palestinians from ever going home. pic.twitter.com/7d8CuJYM5E