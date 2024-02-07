بغداد: أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة بثلاثة صواريخ شرقي العاصمة العراقية بغداد. وكان شاهد عيان من وكالة "رويترز" للأنباء، قد أفاد في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات ضخمة في بغداد، وذكرت وسائل إعلام أن دوريات الشرطة وصلت إلى المكان شرقي العاصمة العراقية لمعرفة طبيعة الانفجار.