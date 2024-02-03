طهران: نددت وزارة الخارجية الإيرانية السبت بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الجمعة في العراق وسوريا ووصفتها بأنها "انتهاكات لسيادة ووحدة أراضي البلدين".

وفيما شنّ الجيش الأميركي غارات جوية على أكثر من 85 هدفًا على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي تدعمها طهران، ردا على هجوم بطائرة مسيرة طالت البرج 22 في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان: إن الهجمات تمثل "خطأ خطيرًا واستراتيجيًا للولايات المتحدة، سيؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أنه أعطى أمرًا للقوات الأميركية لتنفيذ الضربات على مواقع تابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران في كل من بغداد ودمشق، غير أنه كرر الموقف الأميركي بأن "أميركا ليست في حرب مع إيران، ولا تسعى للتصعيد في الشرق الأوسط"، الأمر الذي يحرص المسؤولون الاميركيون في إدارة بايدن على تأكيده في كل إطلالة إعلامية.