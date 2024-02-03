دمشق: قصفت إسرائيل موقعين لـ"حزب الله" اللبناني في العاصمة السورية دمشق، فجر أمس، ما أسفر عن قتلى، بينهم سعيد علي دادي المستشار في "الحرس الثوري"، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية..

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط "ثلاثة قتلى من الميليشيات الموالية لإيران، في ضربات صاروخية استهدفت مزرعة تابعة لـ"حزب الله" قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا - السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي.

وهذا الاستهداف هو الثاني الذي تتعرض له منطقة السيدة زينب، بعدما استُهدف منذ أيام، المقر التابع للحرس الثوري في جنوب دمشق حيث سقط قتلى وجرحى.