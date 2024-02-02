إيلاف من لندن: قالت تقارير إن الولايات المتحدة وجهت مساء الجمعة، ضربات جوية لأهداف في سوريا والعراق ردًا على هجوم بطائرة بدون طيار يوم الأحد على قاعدة عسكرية أميركية أسفر عن مقتل 3 جنود.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الضربات الأولية نفذتها طائرات مأهولة وغير مأهولة، وأصابت مقرّ القيادة والسيطرة وتخزين الذخيرة ومنشآت أخرى.

وقالت تقارير استخبارية إن القوات العسكرية الأميركية "قصفت أكثر من 85 هدفًا" واستخدمت "125 ذخيرة دقيقة التوجيه، ونشرت القيادة المركزية الأميركية مزيدًا من التفاصيل حول الضربات، قائلة إنها أصابت أكثر من 85 هدفًا.

وفي منشور على موقع X، قالت إن الضربات نُفذت في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي (9 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة) في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وأضافت أن الضربات "استخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه" وشاركت في عدة منها، بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

خطط مسبقة

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تُخطط للقيام بعمل عسكري على مدى عدة أيام ضد أهداف في العراق وسوريا، حسبما أفادت شبكة (سي بي إس نيوز)، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة.

وقُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب أكثر من 40 فردًا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية تسمى البرج 22، واتهم البيت الأبيض إيران وتوعد "برد مؤثر للغاية".

وتنفي إيران تورطها، وتصف الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتقول إنها "لا تشارك في صنع القرار لجماعات المقاومة".

وكان هجوم الأحد هو المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أميركيون في غارات في المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والحرب في غزة.

ويأتي ذلك ردًا على هجوم شنّه مسلحون مدعومون من إيران الأحد شمال شرق الأردن، نفت إيران تورطها فيه.

قواعد ومخازن أسلحة

وهناك عدد كبير من القواعد ومخازن الأسلحة ومستودعات التدريب في جميع أنحاء العراق وسوريا تابعة لعدد لا يحصى من الميليشيات المدعومة من إيران.

ويتم تدريب هذه الميليشيات وتجهيزها وتمويلها من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ولكن ليس بالضرورة أن يتم توجيهها من قبلهم.

وشنّت هذه الميليشيات أكثر من 170 هجومًا على القواعد الأميركية في المنطقة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والولايات المتحدة تعرف من هم وأين هم.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت بالفعل ضربات صاروخية على بعض هذه القواعد بعد هجمات منفصلة على القوات الأميركية.

