برن: أعلنت السلطات السويسرية مقتل رجل مسلح بفأس وسكين احتجز 15 رهينة في قطار لنحو 4 ساعات في وقت متأخر من الخميس.

ووقع الحادث في بلدة إسير سو شومفو على خط القطار الرابط بين بولم وإيفردون لي بان في إقليم فو السويسري بالقرب من الحدود الفرنسية.

وقال المدعي العام في سويسرا إريك كالتنريدر في مؤتمر صحفي "إنه بعد عملية للشرطة تمكّن الركاب من مغادرة القطار دون أن يصابوا بأذى، حيث حاصر القطار أكثر من 60 شرطيًا.

وذكرت الشرطة السويسرية في إقليم فو في بيان اليوم الجمعة "تم تحرير الرهائن جميعا دون أن يصابوا بأذى.. وأصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية وقالت إنه طالب لجوء إيرانيا يبلغ من العمر 32 عاما.

وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا، لكنها تحدث عادة في البنوك والشركات. ففي كانون الثاني (يناير) 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.