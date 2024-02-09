إيلاف من الرباط: عرفت مدينة تطوان (شمال المغرب)، منذ منتصف ليلة الجمعة، هبوب رياح قوية خلفت سقوط عدد كبير من الأشجار في مختلف أحياء المدينة وشوارعها، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من السيارات التي كانت مركونة بجانبها، هذا إلى جانب انهيارات جزئية لبعض المنازل .

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة (أحمر)، عن هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كلم في الساعة، مع تطاير للغبار، وتساقطات مطرية رعدية قوية تصل إلى 110 ملم، بعدد من أقاليم المملكة: تطوان والمضيق- الفنيدق والحسيمة وشفشاون والفحص- أنجرة والدريوش وتاونات وتازة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الجمعة.

سوء أحوال الطقس

وتبعا لسوء أحوال الطقس جرى اليوم الجمعة تعليق الدراسة في عدد كبير من المؤسسات التعليمية بالمدينة، على أن تستأنف يوم غد السبت.

وذكرت النشرة ذاتها أنه يرتقب هبوب رياح قوية من مستوى يقظة (برتقالي)، تتراوح سرعتها ما بين 85 و100 كلم في الساعة، في العرائش وشيشاوة ومولاي يعقوب ومكناس وصفرو والحوز وجرسيف وورزازات وتنغير والحاجب وإفران وفاس ووزان وبنسليمان والرباط- سلا والصخيرات- تمارة والخميسات.

كما ستتراوح سرعة الرياح ما بين 75 و100 كلم في الساعة بكل من القنيطرة والمحمدية والصويرة وطنجة- أصيلة وسطات والرحامنة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية والدار البيضاء ومديونة وسيدي إفني وتزنيت والجديدة وسيدي سليمان وبولمان وسيدي قاسم وبرشيد، وذلك من الخميس (السادسة مساء) إلى الجمعة (الحادية عشرة ليلا).



وأشارت نشرة المديرية إلى أن تساقطات مطرية رعدية قوية من مستوى اليقظة(أحمر) ، تتراوح مقاييسها ما بين 90 و110 ملم، ستهم كلا من تطوان ووزان والعرائش وشفشاون، من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت.

وأضافت النشرة أن تساقطات مطرية رعدية قوية من مستوى يقظة (برتقالي)، تتراوح مقاييسها ما بين 60 و90 ملم، مرتقبة أيضا بكل من أزيلال والحوز وطنجة- أصيلة والفحص -أنجرة وتازة وتاونات والحسيمة وميدلت وبني ملال وإفران وجرسيف وبولمان وصفرو،من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت.



وستعرف أقاليم الصخيرات- تمارة وشيشاوة والصويرة والرباط وسلا وآسفي وخنيفرة والمضيق- الفنيدق والقنيطرة وبنسليمان وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والحاجب والخميسات والمحمدية ومديونة والدار البيضاء والنواصر وبرشيد والجديدة وأكادير واليوسفية والرحامنة وسيدي بنور، تتراوح مقاييسها ما بين 30و60 ملم، وذلك من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من صباح السبت.



وذكرت النشرة الإنذارية ذاتها أن تساقطات ثلجية من مستوى يقظة (برتقالي)، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و50 سنتمترا ، يرتقب ان تشمل المرتفعات التي تتجاوز 1900م، بكل من وتنغير وأزيلال وبني ملال وبولمان والحوز وجرسيف وصفرو وتازة وإفران وميدلت،من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من مساء السبت.