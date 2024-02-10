إيلاف من دبي: طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري لرفح، ما رأت فيه الخارجية الإماراتية مصدراً للقلق، محذرة من العمل العسكري الذي يؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وقد أعربت الإمارات عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

تعبئة الاحتياط

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تكشف عن هويته، قوله إن "العملية في رفح تقترب". ووفق القناة فإن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال إن الجيش "سيكون قادرا على إنجاز أي مهمة، لكن هناك تحديات سياسية يجب الاهتمام بها أولا".

تطهير رفح

وأشارت القناة إلى وجود خلاف على المستويين السياسي والعسكري حول العملية المتوقعة في رفح، حيث حثّ نتانياهو على صياغة خطة وصفها بأنها "لتطهير رفح" في المناقشة الأخيرة لمجلس الوزراء الحربي. وفي نفس المناقشة، قال نتانياهو لهاليفي: "إذا أطلقتم سراح جنود الاحتياط، قوموا بتجنيدهم مرة أخرى".

وفيما يتعلق بتجنيد المقاتلين، قال هاليفي: "سنعرف كيفية القيام بأي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب الاهتمام بها أولا". وأضاف: "تتطلب الخطة إجلاء 1.3 مليون من السكان الموجودين هناك، ويتطلب الإجراء تنسيقا على المستوى السياسي مع المصريين".

تحذير اماراتي

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. كما جددت تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار. وجددت التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ضربات اسرائيلية

يقصف الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) منطقة رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، في وقت أمر بنيامين نتنياهو جيشه بإعداد «خطّة لإجلاء» مئات آلاف المدنيّين من هناك قبل هجوم برّي مُحتمل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية اليوم بارتفاع عدد قتلى قصف جوي إسرائيلي على منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة إلى 25 قتيلا.

وكان تلفزيون «الأقصى» ذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت ثلاثة منازل في رفح في وقت متأخر من ليل الجمعة مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وأفاد التلفزيون في وقت لاحق بمقتل عدد من أفراد الشرطة جراء استهداف إسرائيل لسيارتهم في رفح جنوب غزة. وأشار إلى «استهداف الاحتلال المتكرر في مدينة رفح لسيارات الشرطة المخصصة لتأمين مساعدات للأهالي، حيث كان آخرها منذ دقائق وارتقى جراءها عدد من أفراد الشرطة».