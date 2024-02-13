واشنطن: أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مقتل مواطن أميركي مدني في الضفة الغربية السبت الماضي، بحسب ما أفادت شبكة سي أن أن عن متحدث باسم الخارجية.

وقال المتحدث: "نعمل على جمع المزيد من المعلومات وحثثنا الحكومة الإسرائيلية على تزويدنا بها".

ونقلت الشبكة عن عن منظمة فلسطينية أن الأميركي هو محمد أحمد محمد خضور ويبلغ من العمر 17 عاما.

وأضافت أن "الشاب أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس السبت أثناء سفره بالسيارة في بلدة بدو بالضفة الغربية".

والشهر الماضي، قتل شاب أميركي فلسطيني آخر يبلغ من العمر 17 عاما أيضا يدعى توفيق عبد الجبار عجاق بنيران إسرائيلية في المزرعة الشرقية بشرق رام الله في الضفة الغربية، بحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية وأفراد من عائلة الشاب.

ودعت الولايات المتحدة حينها إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في ملابسات مقتل عجاق، وكررت دعوتها إلى احتواء التصعيد.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بمستوى لم يسبق له مثيل منذ نحو عقدين.