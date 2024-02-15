إيلاف من الرباط:جرى الخميس بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا،تدشين نافورة تقليدية،مهداة من المملكة المغربية إلى المنظمة الإفريقية،من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وجاء هذا التدشين على هامش الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي والقمة ال37 للاتحاد الإفريقي،خلال حفل كبير حضره وزراء خارجية الدول الإفريقية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،ومفوضي الاتحاد الإفريقي،وكبار مسؤولي المنظمة الإفريقية،وعدد من الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام.

النافورة المغربية في بهو مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

وتعكس هذه النافورة،التي تم تثبيتها ببهو مقر الاتحاد الإفريقي،أصالة الصناعة التقليدية المغربية وبهاء الزليج المغربي الأصيل.

وقال محمد كمال بدراوي، مهندس المشروع،وزهير قباج عن شركة "Kazo Designer§build"،المكلفان بإنجاز هذه التحفة الفنية المغربية،إنه بفضل فن الزليج تمكن الحرفيون المغاربة من إبداع تحف فنية غاية في الروعة تعكس دقة وهندسة مكانية وجمالية منقطعة النظير.

وأوضحا،في تصريحات لوكالة الانباء المغربية، أن هذه النافورة تمثل نشأة هذه الصناعة التقليدية التي تتميز بأشكال ملونة ومواد مثل الخشب والجبس المنحوت والنحاس المحفور والمثقب والزليج وحضور الماء.

وتتميز هذه النافورة، المنتصبة أمام قاعة نيلسون مانديلا الكبرى،بكونها مستقلة طاقيا حيث تم ربطها بألواح كهروضوئية تشتغل بالبطاريات.

وقال محمد كمال بدراوي،مهندس المشروع :"لقد اخترنا اللجوء إلى حل أخضر يعتمد فقط على الطاقة الشمسية".

وأشار بدراوي وقباج في ما يتعلق بالجانب الحرفي،إلى أن اختيار المواد اللازمة لإنجاز هذه النافورة يرتبط بتمثيل نشأة صناعة الجبس المنحوت،والخشب المنحوت،والنحاس المحفور،وتشتت الضوء والزليج بكل أشكاله وألوانه،التي تشبه إلى حد ما رموز الصناعة التقليدية المغربية المرتبطة بأماكن ولحظات وفترات تروي إرث الصناعة التقليدية بالمملكة الذي يعود إلى عدة قرون.

وسجلا، في هذا السياق،أن المغرب،أرض التقاليد العريقة،يشتهر بصناعته التقليدية الفريدة،و ابرزا أن هذا التراث الثقافي الغني والمتنوع يخلد معرفة ألفية يتم التعبير عنها من خلال العديد من الحرف الفنية.كما أكدا أن الصناعة التقليدية المغربية تجسد التميز والإبداع وتساهم في الحفاظ على الهوية المغربية.