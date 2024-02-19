عدن: تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط (فبراير) من انتزاع 768 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد، و112 لغماً مضاداً للدبابات، و654 ذخيرة غير منفجرة.

واستطاع فريق "مسام" نزع 154 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، و في محافظة شبوة نزع فريق "مسام" لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين، ولغم واحد مضاد للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و135 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و34 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صبر، و13 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر شباط (فبراير) 1.552 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 432 ألفاً و606 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.