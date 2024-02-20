باريس: بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال الصناعات الغذائية والطيران، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه "لمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين (...)، تركزت المناقشات بشكل أساسي على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية والطيران".

وأضافت "تمت الاشارة إلى التطلعات الفرنسية بشأن انفتاح السوق الصينية".

كما تناولت المحادثات "الدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه الصين في إيجاد تسوية للحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا"، بحسب الرئاسة التي اشارت إلى أن الجانبين "أعربا عن الهدف نفسه المتمثل في الانخراط بعملية سلام مع احترام القانون الدولي".

وتدعو بكين إلى احترام وحدة أراضي جميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا، إلا أنها لم تندد بالغزو الروسي علناً.

إبان عهد الجنرال شارل ديغول العام 1964، كانت فرنسا أول دولة غربية كبرى تقيم علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع جمهورية الصين الشعبية.