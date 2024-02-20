واشنطن: أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة كبيرة من العقوبات تستهدف روسيا على خلفية وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "سنعلن عن عقوبات جديدة الجمعة على روسيا على خلفية وفاة نافالني".

وأضاف كيربي في تصريحات للصحفيين "أيا كانت الرواية الصادرة عن موسكو فإن بوتين وحكومته مسؤولان عن وفاة نفالني".

وأشار إلى أن روسيا عليها أن تتحمل ما حدث لنافالني وعن تصرفاتها في حرب أوكرانيا.

وشدد كيربي على أن أحد أقوى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة للوقوف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوافق الكونغرس على مشروع قانون الإنفاق الطارئ الذي من شأنه تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بحسب ما نقلت عنه شبكة أن بي سي نيوز.

وفاة نافالني

وتوفي نافالني، المعارض الأبرز في روسيا، حيث اكتسب شعبية كبرى، لا سيما في صفوف جيل الشباب، بفضل تحقيقاته عن الفساد في ظل نظام بوتين، الجمعة، عن عمر يناهز 47 عاماً بعدما حُكم عليه بالسجن 19 عاماً بتهمة "التطرف".

وكان نافالني قد سُجن منذ عودته إلى روسيا مطلع العام 2021، وتدهورت حالته الصحية منذ أشهر. وخلال فترة سجنه أمضى حوالى 300 يوم في السجن التأديبي حيث الظروف قاسية.

وأثارت وفاة نافالني موجة تنديد واسعة في الغرب ووجهت اتهامات إلى بوتين بالوقوف وراء ذلك. وأكد الناطق باسم الكرملين أن بوتين "أبلغ" بوفاة نافالني، لكنه لم يعلق عليها.