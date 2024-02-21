تخلى فلاديمير بوتين عن عشيقته السرية لاعبة الجمباز ألينا كافيفا، واستبدلها بسياسية روسية تبلغ من العمر 39 عامًا تسميها وسائل الإعلام الروسية "باربي" لشعرها الأشقر ومظهرها الساحر

إيلاف من دبي: لعقود من الزمن، سرت شائعات لم تتأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علاقة غرامية مع البطلة الأولمبية ألينا كافيفا، له منها ابنتان توأم تبلغان من العمر 7 سنوات وولدان ويقال إنهما يعيشان معًا في أحد القصور الرسمية.

لكن، بعد موجة من الشائعات حول حالتها العقلية في العام الماضي، والادعاءات بأنها وُضعت تحت الإقامة الجبرية، يبدو أن بوتين تخلى عنها ونقل هواه إلى عارضة أزياء أصغر سناً تحظى بشهرة عارمة في روسيا.

تليق بذوق بوتين

ينسب موقع "والا!" العبري إلى وسائل إعلام أوكرانية – لأن الإعلام في روسيا تحت سيطرة الكرملين ولن يجرؤ على نشر هذه القصة – قولها إن المرأة التي استحوذت على قلب الزعيم الروسي السبعيني هي إيكاترينا ميزولينا الشقراء والناشطة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الصحفية ومديرة مؤسسة "روسيا ماوري سوريجيم"، أولغا رومانوفا، لموقع Parlament.ua: "إنها تليق بذوق بوتين تمامًا. أحب دائمًا النساء اللواتي يشبهن باربي. حتى أنها تشبه إلى حد كبير إحدى عشيقاته الأوائل، والدة ابنته سفيتلانا كريفونوجيك"، في إشارة إلى مدبرة المنزل التي أصبحت عشيقة بوتين أثناء عملها في أحد منتجعاته الفاخرة، والتي تدير اليوم إمبراطورية تجارية تبلغ قيمتها 95 مليون دولار، وهي شريكة في ملكية أحد أكبر البنوك الخاصة في روسيا، والتي تأسست بأموال الحزب الشيوعي في التسعينيات، وشريكة في ملكية ملهى ليلي مثير، وتعيش في موناكو، في شقة بقيمة 4.1 مليون دولار اشترتها شركة غامضة تم الكشف عنها في وثائق باندورا الخريف الماضي - مع ابنتها لويزا روزوفا البالغة من العمر 19 عامًا، والمعروفة أيضًا باسم إليزابيتا كريبونوجيك.

وقالت رومانوفا: "بوتين يبلغ من العمر 71 عاما بالفعل، لكنه في أوج عطائه، فلم لا؟ حبيبته الجديدة، إيكاترينا ميزولينا، تبلغ 39 عامًا. دعونا لا ننسى أنها أيضًا تؤيد القيم التقليدية، تمامًا مثل شريكته السابقة ألينا كافيفا. لكن لسبب ما ليس لديها عائلة". أضافت: "الأمر لا يتعلق بتفضيلات جديدة، بل بقدرة بوتين على تحمل تبعات سلوكه. إنه لا يهتم بما يفكر فيه الناخبون، لأنه لا يوجد ناخبون فعليًا - لديه مواضيع، إنه يعتقد "لن يموت أبدًا وهذا مخيف جدًا. نرى رجلاً فقد عقله تمامًا ولا علاقة له بالواقع".

من هي إيكاترينا ميسولينا؟

بحسب موقع "والا!" العبري، عشيقة بوتين الجديدة هي ابنة السيناتور العضو في حزب بوتين، يلينا ميزولينا، ووالدها هو البروفيسور الفيلسوف ميخائيل ميزولين (69 عاماً)، وهو أكاديمي معروف في موسكو. تخرجت في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن في عام 2004، وحصلت على شهادة في تاريخ الفن واللغة الإندونيسية. عملت مترجمة في الوفود الروسية الرسمية التي زارت الصين وتشغل حاليًا منصبًا رفيعًا: مديرة الجمعية الروسية لسوق صناعة الإنترنت، أو "رابطة الإنترنت الآمنة".

بحسب رومانوفا، ميزولينا "غبية وغير كفؤة، ولم تكن لتحصل على وظيفة لو لم تكن ابنة أحدهم".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الأحد أن الاستخبارات البريطانية تلقت تعليمات بالتحقيق مع عشيقة بوتين الجديدة، بعدما تبين أنها أمضت سنوات تدرس في بريطانيا. فقد كشف البروفيسور أنتوني غلاس، الخبير في الشؤون الروسية، أن ميزولينا أمضت أربع سنوات في المملكة المتحدة تدرس في جامعة SOAS بلندن بين عامي 2001 و2004، قال: "ما نعتقد أننا نعرفه عنها هو أنها جاءت إلى لندن للحصول على شهادة جامعية، ونأمل أن تتمكن الاستخبارات من معرفة المزيد عن أيامها طالبة في بريطانيا في واحدة من أكثر المؤسسات تطرفًا ويسارية ومناهضة للاستعمار. هل كونت صداقات هنا؟ ما كان رأي أساتذتها فيها؟ هل حاول أي شخص في بريطانيا، يعرف خلفيتها ورغبتها في العودة إلى روسيا، تجنيدها لصالح الاستخبارات الغربية؟ ربما يتعين على بوتين أن يفكر في كل هذا قبل أن تمسك به بشدة".

لكن هذا ليس كل شيء. أوضح غلاس: "كانت من أشد المعجبين بزعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوزين وأشادت به عندما قُتل (على يد بوتين على الأرجح)، لكن ربما كان ذلك مجرد تكتيك للتضليل".

يضيف: "إنها تقدم نفسها لروسيا والعالم على أنها كائن جنسي يحب الحكم. ورسالتها السياسية إلى الشعب الروسي هي أنه يجب عليهم ’تطهير أوكرانيا من النازيين ثم البدء في تنظيف غوغل وويكيبيديا".

المصدر: "والا!"