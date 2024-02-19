إيلاف من لندن: زعمت زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني أنه تعرض للتسمم بمادة نوفيتشوك، وهو عامل أعصاب قاتل، وأن السلطات الروسية تخفي جثته.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قيل إن والدته ومحاميه منعوا من دخول المشرحة، واتهمت يوليا نافالنايا السلطات الروسية بإخفاء جثته بينما تنتظر "اختفاء آثار مادة نوفيتشوك أخرى من بوتين".

واضافت: "زوجي لا يمكن أن ينكسر. وهذا هو بالضبط سبب قتله بوتين. إنه أمر مخز وجبان، ولا أجرؤ على النظر في عينيه أو مجرد قول اسمه".

وتابعت يوليا نافاليانا: "وبوصفهم حقيرين وجبناء فإنهم الآن يخفون جثته، ولا يظهرونها، ولا يعطونها لأمه، وهم يكذبون بشكل مثير للشفقة وينتظرون اختفاء آثار مادة نوفيتشوك أخرى من بوتين هناك".

كما تعهدت بتسمية المتورطين في وفاته وسبب مقتله. ونفى الكرملين تورطه في وفاته.

وقالت نافاليانا: "أريد أن أعيش في روسيا الحرة، أريد أن أبني روسيا حرة. سأواصل عمل أليكسي نافالني".

غضب غضب

ودعت أنصاره إلى التحرك، وأضافت: "أحثكم على الوقوف بجانبي. وأطلب منكم أن تشاركوني الغضب. الغضب والغضب والكراهية تجاه أولئك الذين تجرأوا على قتل مستقبلنا".

وكان نافالني، الذي كان أبرز زعيم للمعارضة في روسيا، خلف القضبان منذ عودته إلى موسكو بعد تعافيه في ألمانيا من التسمم بغاز الأعصاب في عام 2021.

وتوفي في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي يوم الجمعة، حيث زعمت السلطات أنه انهار بعد المشي. وقال أحد المسعفين إن جثة نافالني ظهرت عليها علامات الكدمات لكن لا يبدو أنها ناجمة عن الضرب.

وبحسب ما ورد تم نقل جثة السياسي المعارض إلى مشرحة مستشفى منطقة سالخارد السريري خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لم يتم إجراء تشريح للجثة بعد.

تشنجات

وقال أحد موظفي محطة إسعاف سالخارد لوسائل الإعلام إن إصابات نافالني تبدو وكأنها ناجمة عن تشنجات. وأضاف: "إذا كان الشخص يتشنج وحاول الآخرون الإمساك به ولكن التشنجات قوية جدًا، تظهر كدمات.

وقالوا أيضًا إنه كان يعاني من كدمة على صدره - من النوع الذي يأتي من تدليك القلب غير المباشر"، المصدر الذي قال: وقال لم يذكر اسمه.

وأضافوا: "لقد حاولوا إنعاشه، ومن المحتمل أنه توفي بسبب سكتة قلبية". "لكن لا أحد يقول أي شيء عن سبب إصابته بسكتة قلبية."

وقالت سلطات السجن إن نافالني شعر بتوعك بعد نزهة يوم الجمعة وفقد وعيه في مستعمرة بولار وولف العقابية. وقالت إن الجهود بُذلت لإنعاشه، لكنها باءت بالفشل.

وكان المنشق السجين، الذي قام بحملة ضد الفساد الرسمي وقاد احتجاجات كبرى مناهضة للكرملين، أحد المعارضين الرئيسيين لفلاديمير بوتين.

وبينما لا يزال سبب الوفاة مجهولاً، ألقى القادة الغربيون اللوم على النظام الروسي بوفاة نافالني.