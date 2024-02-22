إيلاف من لندن: انضم رئيس الوزراء البريطاني إلى مجموعة نواب حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي الذين انتقدوا رئيس مجلس العموم بسبب تعامله مع التصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

وانتقد ريشي سوناك تسليم السير ليندسي هويل التصويت على وقف إطلاق النار في غزة ووصفه بأنه "مقلق للغاية"، لكنه قال إن رئيس مجلس النواب "يفكر في ما حدث".

وقال رئيس الوزراء: "ما حدث في مجلس العموم الليلة الماضية مقلق للغاية، ويبدو أن العمليات المعتادة والطريقة التي يعمل بها مجلس العموم قد تغيرت.

وقال سوناك: "الآن أفهم أن رئيس مجلس النواب اعتذر عن ذلك وسيفكر في ما حدث."

وأضاف: "لكنني أعتقد أن النقطة المهمة هنا هي أنه لا ينبغي لنا أبدًا أن نسمح للمتطرفين بترهيبنا حتى نغير الطريقة التي يعمل بها البرلمان".

وأكد رئيس الوزراء: "البرلمان مكان مهم بالنسبة لنا لإجراء هذه المناقشات. ولمجرد أن بعض الناس قد يرغبون في خنق ذلك بالترهيب أو السلوك العدواني، فلا ينبغي لنا أن ننحني لذلك ونغير طريقة عمل البرلمان".

حجب الثقة

ويأتي موقف سوناك، بينما وقع العشرات "حتى الان 63 نائبا" من أعضاء البرلمان على اقتراح بحجب الثقة عن السير ليندسي هويل.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "واضح أن هذه مسألة تخص عملية مجلس النواب وليس الحكومة".

وتشمل قائمة النواب الذين وقعوا على اقتراح حجب الثقة العشرات من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي.

الوطني الأسكوتلندي

وسحب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، ستيفن فلين، في وقت سابق دعم حزبه للسير ليندسي، قائلاً إن موقفه "لا يمكن الدفاع عنه".

ويواجه رئيس مجلس العموم ضغوطا بعد الفوضى التي شهدتها أمس الأربعاء في مجلس العموم بشأن التصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

ويشار إلى أن رئيس مجلس العموم غير ملزم بالاستقالة إذا أيدها عدد معين من النواب، ومن غير المرجح أن يكون هناك نقاش حولها، لكن منتقديه يستخدمون حركة الديمقراطية الإلكترونية كآلية لإظهار قوة الشعور في البرلمان بعد ما حدث بالأمس مع التصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

إثارة الغضب

وأثار السير ليندسي غضبًا بين أعضاء البرلمان من الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب المحافظين عندما اختار تعديل حزب العمال لاقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي في شأن قرار عن وقف إطلاق النار في غزة.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومة وحدها هي التي يمكنها تعديل اقتراح المعارضة، لكن السير ليندساي اختار تعديل حزب العمال بالإضافة إلى تعديل الحكومة.

وإذ ذاك، فإن رئيس مجلس العموم وبعد 24 ساعة من فوضى يوم الأربعاء يقاتل من أجل مستقبله في هذا المنصب، ووفقاً لمعهد الحكومة، لا توجد وسيلة رسمية لإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه.

ومع ذلك، يمكن أن يقع السير ليندسي ضحية للتصويت بحجب الثقة، مما يجعل من الصعب للغاية عليهم البقاء.

وأحد الأمثلة الشهيرة في تاريخ البرلمان كان خلال فضيحة النفقات في عام 2009، عندما استقال رئيس البرلمان مايكل مارتن تحسبا لخسارة مثل هذا التصويت، كما أوردت قناة (سكاي نيوز).

ضحية تصويت

ويقع السير ليندسي هويل ضحية مثل هذا التصويت بحجب الثقة، بعد أن وقع نحو 63 نائبا بذاك. وهذا أكثر من الـ 23 الذين وقعوا على الرسالة الخاصة بالسيد مارتن.

ونظراً لاعتذاره للنواب الليلة الماضية واليوم الخميس، فإن السير ليندسي يدرك بوضوح قوة الشعور والغضب الشديد إزاء تعامله مع الأصوات في غزة - ولكن هل سيقبل ذلك إلى حد الاستقالة؟.

وفي حال استقالته، فسيبدأ التصويت لاختيار خليفته. حيث يتم تقديم المرشحين من خلال ترشيحات مكتوبة، وإذا حصل أحدهم على أكثر من 50٪ من الأصوات بين أعضاء البرلمان، فسيتم تقديم اقتراح إلى مجلس العموم يطلب فيه تأكيد تعيينهم.

وإذا لم ينجح، يبدأ الاختيار والتصويت مرة أخرى، وإذا لم يحصل أحد على 50% في المقام الأول، تتم إزالة المرشح الذي حصل على أقل حصة من الأصوات من الاقتراع ويتكرر التصويت حتى يصل شخص ما إلى العتبة ويظهر الفائز.

