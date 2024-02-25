ماونت بليسانت: عندما ظهر وجه دونالد ترامب على الشاشة لإعلان فوز الرئيس السابق على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبيّة، انطلقت صيحات الفرح على الفور بين أنصاره الذين تجمعوا قرب تشارلستون.

ويشكّل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تمثّل جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أنّ هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمةً لها لستّ سنوات.

وتعانق المؤيدون لترامب في مجمع راق خارج تشارلستون حيث تبادلوا التهاني.

وقالت آمبر سباركس لوكالة فرانس برس "أنا سعيدة!".

وأفادت "إنه أمر نهائي. وبإمكاننا المضي قدما في هذه المرحلة (..) لا يتعين علينا أن نجلس على الحياد ونتساءل ماذا لو.. الآن أصبح الأمر نهائيا".

وعلى الرغم من تحفظات سباركس على شخصية ترامب المثير للجدل، فإنها "تحب سياسته كثيرا"، على حد قولها.

وتتساءل "هل ينبغي أن نتأثر بالبرنامج السياسي أو شخصية شخص ما؟".

وأكد توم روبرتسون (61 عاما) "انتهى الأمر" لنيكي هايلي التي خسرت أمام ترامب موضحا "ترامب سيصبح سيد العالم حال اعادة انتخابه".

وفي أوّل تصريحات يُدلي بها بُعيد فوزه، وفي مؤشّر إلى أنّه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجّه ترامب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول "جو (بايدن) أنت مطرود!". وكان ترامب يتحدّث أمام جمع من أنصاره، وسط الهتافات والتصفيق.

"جيل جديد"

واعتمدت هايلي على أصوات المعتدلين. وهي تُعدّ محافظة تقليديّة تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبنّي سياسة خارجيّة قويّة.

وحضّت المرشّحة الخمسينيّة المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب". لكنّها سبق أن خسرت الانتخابات التمهيديّة أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.

ويرى جوردان برينجيلسون أن هايلي "قامت بعمل جيد في الأمم المتحدة" عندما شغلت منصب السفيرة في عهد ترامب، لكنه أصر "ليس وقتها".

وبالنسبة لجمهورية اخرى اشترطت عدم الكشف عن اسمها فإن التصويت لصالح ترامب يعني أيضا التصويت لصالح قيمها المسيحية.

وأضافت وهي تمسك بالصليب الذي ترتديه حول رقبتها "أشعر أن الله سمح لبايدن (بالفوز) لإيقاظ الناس".

وقالت إن ترامب "يحتاج إلى فرصة لإنهاء ما كان ينجزه".

وكان ترامب عين قضاة محافظين في المحكمة العليا، مما مهد الطريق إلى في حزيران (يونيو) 2022 إلى إلغاء، قانون "رو ضد وايد" الذي يكرس الحصول على حق الإجهاض في أي مكان في الولايات المتحدة.

ومثل الديموقراطيين، وجهت نيكي هايلي انتقادات حادة لترامب بسبب مواقفه من العديد من القضايا الدولية واعجابه بقادة الأنظمة الأكثر استبدادا في العالم.

وانتقدت رد فعل ترامب على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وتجنبه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأحدث ترامب مؤخرا صدمة أيضا في صفوف حلفاء واشنطن الغربيين بعدما قال إنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الاطلسي لا يفون بالتزاماتهم المالية.

وبحلول الساعة السابعة صباحا (12,00 ت غ) الأحد، أعلنت كبرى وسائل الإعلام الوطنية بأن ترامب نال نحو 60 بالمئة من الأصوات، بعد فرز جميعها تقريبا.

ورغم ذلك، تشدد هايلي على أنّ فرصها أكبر في التغلّب على بايدن في الانتخابات الوطنيّة.