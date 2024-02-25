واشنطن: دعا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى "جعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى"، في لقاء جمعهما السبت أثناء مؤتمر للمحافظين.

والتقى الرجلان المعروفان بشعرهما المميز وخطابهما الحار ورفضهما للأعراف السياسية التقليدية، خلف الكواليس في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن.

وقام كلاهما بإعادة توظيف جملة حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" - للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال ترامب عند التقاطه صورة تذكارية مع ميلي "اجعلوا الارجنتين عظيمة مرة اخرى"، بينما كرر ميلي جملته الشهيرة بالإسبانية "تحيا الحرية. تبا".

ويُعد خافيير ميلي الذي تولّى منصبه في كانون الأول (ديسمبر)، شخصية مثيرة للجدل إذ عُرف سابقاً بتصريحاته الاستفزازية كما قورِن بترامب.

وتحدّث الرئيس السابق، المرشّح لنيل بطاقة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر)، في خطابه عن ميلي قائلا إنه "حقق الكثير، إنه رجل عظيم".