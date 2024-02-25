إيلاف من لندن: حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فوزًا ساحقًا على منافسته نيكي هايلي السبت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية، مُلحقًا هزيمة ساحقة بآخر منافسيه الجمهوريين، وضامناً الفوز بترشيح الحزب الجمهوري عن انتخابات الرئاسة الأميركية، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها وسائل إعلام أميركيّة.

وبحسب نتائج الانتخابات، حصد ترامب 66.8% من الأصوات، بينما حصلت هايلي على 33.2% فقط، في انتكاسة كبيرة لطموحاتها الرئاسية. وتُعدّ كارولاينا الجنوبية ولاية ذات رمزية خاصة لهايلي، حيث شغلت منصب حاكمة لها لمدة 6 سنوات.

ترامب يحقق وعده

وكان ترامب قد تعهد بسحق هايلي في هذه الولاية، ونجح في تحقيق وعده، ليُؤكد بذلك هيمنته على الحزب الجمهوري. وتعكس هذه المواقف الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري والتحديات التي يواجهها الحزب في محاولته التوحد خلف مرشح واحد للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وانتقدت هايلي سلوك ترامب وسياساته، وأعربت لـ "ABC News" عن عدم اعتقادها بأن ترامب هو "الشخص المناسب في الوقت المناسب" لرئاسة الولايات المتحدة، مشددة على أنها لا تعتقد أنه يجب أن يكون رئيسًا. وأضافت أن تركيزها ينصب على كيفية "تصحيح ما يحدث في أميركا" و"إعادة توحيد هذا البلد"، دون أن تُحدد من ستدعم في الانتخابات الرئاسية.

وكانت هايلي قالت إنها تفضل ترامب على جو بايدن رغم اعتقادها أن المرشحين الاثنين يمثلان خطورة على منصب الرئاسة. كما أعلنت رفضها العمل مع ترامب كنائبة له.

وتحث هايلي، المرشحة الخمسينية، المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة" بدلا من "سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب". لكنها خسرت الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشير ونيفادا، وواجهت المصير ذاته في ساوث كارولاينا.