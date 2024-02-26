طهران: استبدلت محكمة إيرانية عقوبة السجن لمدة عام المفروضة على مغني البوب مهدي يراحي، المدان بسبب أغنية تنتقد فرض الحجاب على النساء في الجمهورية الإسلامية، بالإقامة الجبرية، على ما أفادت محاميته.

وقالت المحامية زهرة مينوي لى منصة إكس الأحد إنه "بسبب مرض موكلي وحاجته للعلاج الطبي، تم استبدال الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عام بالإقامة الجبرية مع ارتداء سوار إلكتروني".

واوضحت أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ منذ 20 شباط (فبراير)، مع دفع إيداع مالي قدره 15 مليار تومان (حوالى 270 ألف دولار).

واعتقل مهدي يراحي (42 عاما) في آب (أغسطس) 2023 بعد بث أغنية تنتقد إلزام النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وبعد إطلاق سراحه بكفالة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حُكم عليه مرة أخرى عقب إدانته من قبل محكمة ثورية في طهران في كانون الثاني (يناير)، بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر وبـ74 جلدة بعدة تهم، من بينها "الإخلال بالنظام العام".

وأفادت المحامية أنه كان على الفنان أن يقضي سنة واحدة في السجن، وهي أطول عقوبة، وفقا لمبدأ تراكم الأحكام بموجب القانون الإيراني.

وأطلق المغني أغنية بعنوان "روسريتو"، أي "وشاحك" بالفارسية قبل وقت قصير من حلول ذكرى وفاة مهسا أميني.

توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) بينما كانت محتجزة لدى الشرطة في 16 أيلول (سبتمبر) 2022 بعد توقيفها للاشتباه بخرقها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

قُتل مئات، بينهم عشرات من عناصر الأمن، في الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد وفاتها.

حق النساء

وفي تسجيل مدته ثلاث دقائق رافق إطلاق الأغنية، أعرب يراحي عن تأييده حق النساء في اختيار وضع الحجاب من عدمه، وأهدى الأغنية إلى "النساء الإيرانيات الشجاعات" اللواتي شاركن في الحراك الاحتجاجي.

سبق ليراحي أن فاز بجائزة أفضل مغني بوب في مهرجان فجر الذي يعد أهم حدث موسيقي ينظّم بدعم من الحكومة الإيرانية.

وتحوّلت أغنيته "سرود زن" (نشيد النساء) التي صدرت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى نشيد احتجاجي تم ترديده خصوصا في الجامعات.

وانتقد يراحي السلطات مرارا خلال حفلاته الموسيقية، متهما إياها بالتمييز خصوصا في محافظة خوزستان المتعددة الأعراق والتي يتحدر منها.