إيلاف من لندن: أعلن في العاصمة البريطانية، اليوم الإثنين، عن وفاة المليونير ورئيس إمبراطورية روتشيلد الشهيرة اللورد جاكوب روتشيلد عن عمر يناهز 87 عامًا.

وأكدت عائلته وفاته ووصفت الجد، الذي شغل عددًا من الأدوار المالية والخيرية الكبرى، بأنه صاحب حضور بارز في حياة كثيرين من الناس.

وكان جاكوب روتشيلد داعما ومساندا قويا لإسرائيل، وركز على الدفاع عن مصالحها، وساهمت عائلته في تأسيس دولة إسرائيل، إذا كان يحتفظ بـ"وعد بلفور" الشهير عام 1917 الموجه إلى اللورد وولتر روتشيلد، وهو أحد أجداد جاكوب، في منزله.

ثروة

وتقدر ثروة عائلة روتشيلد بحوالي 825 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة (صنداي تايمز) للأثرياء في العام الماضي، وتتبرع بمبلغ 66 مليون جنيه إسترليني للقضايا اليهودية والتعليم والفن.

وكان عضو مجلس اللوردات الراحل، بدأ مسيرته المهنية في بنك العائلة، NM Rothschild & Sons، في عام 1963، قبل أن ينفصل عن عائلته ليشارك في تأسيس مجموعة J Rothschild Assurance Group، التي أصبحت الآن St James's Place، في عام 1980.

واللورد روتشيلد متزوج منذ أكثر من 50 عامًا من سيرينا، التي توفيت عام 2019، وترك وراءه أربعة أطفال هم: هانا، بيث، إيميلي، ونات والعديد من الأحفاد. وأكدت مؤسسة روتشيلد أن ابنة اللورد روتشيلد، هانا، ستخلفه كرئيسة للجمعية الخيرية.

حضور بارز

وقالت عائلته في بيان أعلن عن وفاته: كان أبونا جاكوب ذا حضور بارز في حياة الكثير من الناس، وماليًا بارعًا، وبطلًا للفنون والثقافة، وموظفًا حكوميًا مخلصًا، وداعمًا متحمسًا للقضايا الخيرية في إسرائيل والثقافة اليهودية، وهو ناشط بيئي متحمس وصديق محبوب وأب وجد.

وقالت: سيتم دفنه وفقا للعادات اليهودية في مراسم عائلية صغيرة وسيكون هناك نصب تذكاري في وقت لاحق للاحتفال بحياته.

يذكر أن اللورد روتشيلد كان ولد في بيركشاير، وتلقى تعليمه في كلية إيتون ثم تابع دراسة التاريخ في كلية كنيسة المسيح بجامعة أكسفورد.

وكان رئيسًا لشركة RIT Capital Partners - إحدى أكبر صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة لندن - حتى عام 2019.

كما شغل أيضًا مناصب بما في ذلك نائب رئيس تلفزيون BSkyB آنذاك، ومدير RHJ International، المعروفة الآن باسم BHF Kleinwort Benson Group، وكان عضوًا في مجلس دوقية كورنوال لأمير ويلز آنذاك.

كما أسس شركة Windmill Hill Asset Management لإدارة المحفظة الخيرية للعائلة. وفي القطاع الثقافي، كان رئيسًا لأمناء المتحف الوطني ورئيسًا لصندوق تراث اليانصيب الوطني.

نعي مؤسسة روتشيلد

وفي منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قالت مؤسسة روتشيلد وواديسدون مانور إنهما "شعرتا بحزن عميق لإعلان وفاة اللورد روتشيلد، رجل الأعمال ورجل الأعمال والمحسن والزعيم الثقافي".

وأضافت: "سوف تفتقده عائلته وزملاؤه وأصدقاؤه الكثيرون". وقالت مؤسسة روتشيلد إن اللورد روتشيلد كان "شخصًا استثنائيًا" "أحدث فرقًا عميقًا في العديد من مجالات الحياة البريطانية".

وقالت المؤسسة: لقد كان ملتزماً بمساعدة المجتمعات والبيئة والتعليم وقبل كل شيء الفنون. وخلصت إلى القول: كان جاكوب روتشيلد شخصًا غير عادي، وسيشعر الكثيرون بخسارته. العائلة ملتزمة بمواصلة إرثه والأساس الذي أحبه ومنحه.

