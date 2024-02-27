إيلاف من لندن: بعد يوم من عمليات إنزال المساعدات الضخمة التي نفذها الجيش الأردني، أعلن في القاهرة أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية طبية وغذائية في قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية، "أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة أردنية وإماراتية".

ونفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا إغاثيا جديدا لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

وكان الجيش الأردني أعلن يوم أمس الاثنين أنه قام بأربعة إنزالات جوا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي وهو الإنزال السادس عشر الذي ينظمه الأردن على قطاع غزة، لكن الأول الذي يصل إلى السكان مباشرة.

تحذير الملك

وجاءت عمليات الإنزال، تزامنا مع تحذير وجهه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من تداعيات إنسانية خطيرة إذا اجتاحت إسرائيل مدينة رفح الحدودية مع مصر التي تعتبر آخر ملاذ للغزيين الفارين من الحرب، بينما تأتي هذه التطورات فيما ناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لأعنف هجوم إسرائيلي على الإطلاق.

وقال الجيش الأردني في بيان الاثنين إنه رتب أيضا أكبر عملية إنزال جوي حتى الآن لتوصيل المساعدات إلى غزة حيث يتضور معظم النازحين جوعا.

مشاركة فرنسية

وذكر المتحدث باسم الجيش الأردني مصطفى الحياري أن العملية شاركت فيها أربع طائرات سي-130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

وقال الحياري إن المساعدات أُسقطت على 11 موقعا على امتداد ساحل غزة من أقصى الشمال إلى الجنوب كي يجمعها المدنيون. وأُنزلت أدوية ومؤن إنسانية جوا بالمظلات إلى المستشفيات التي يديرها الجيش الأردني في غزة.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الأردنية أن الجيش نفّذ "أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة"، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، موضحا أن المساعدات تشمل "مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفا عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب" المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر.

16 عملية إنزال

وبذلك، بلغت عمليات الإنزال التي أعلن عنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، 16 عملية. وخصّصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني وواحدة لنحو 800 شخص محاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بحي الزيتون في مدينة غزة عشية عيد الميلاد.

وأعلن الجيش الأردني الأربعاء الماضي أن طائرة تابعة له قامت بإنزال مساعدات "طبية عاجلة" في غزة بالتعاون مع بريطانيا.

وشاركت هولندا مع الأردن بإنزال مساعدات في السادس من فبراير، كما شاركت فرنسا مع الأردن في الخامس من يناير بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة. وقالت إسرائيل في السابق إن عمليات الإنزال تتمّ بالتنسيق معها.