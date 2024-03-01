دبي: افتتحت الإمارات مئات الوحدات السكنية وقامت بصيانة عدد من المرافق والمقرات التعليمية والصحية والبنية التحتية في محافظة اللاذقية في سوريا، وهي إحدى المناطق التي ضربها زلزال مدمّر في شباط/فبراير 2023، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الإمارات".

وقالت الوكالة إن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" افتتحت "300 وحدة سكنية في ثلاثة مواقع مختلفة يستفيد منها 1500 شخص، وذلك ضمن مشروع الألف منزل الجاري تنفيذه لإعادة إعمار المناطق المتأثرة من الزلزال في محافظة اللاذقية".

وأَضافت "قام وفد الهلال الأحمر بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع سكني آخر يضم 500 وحدة سكنية مسبقة الصنع، إضافة إلى مجمع مدارس ومركز تجاري ومسجد ومركز طبي إلى جانب خدمات البنية التحتية".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات تركيا وسوريا المجاورة في 6 شباط/فبراير 2023، تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7,6 درجات. وأسفرت الهزات الأرضية العنيفة عن مصرع أكثر من 55 ألف شخص في البلدين، إذ قضى 50 ألف شخص على الأقل في تركيا، وأكثر من 5000 في سوريا. ورتّب هذا الزلزال خسائر اقتصادية فادحة في البلدين.