هل استقرت أوضاع الناجين بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا؟

نتحدث اليوم مع علاء حطاب، سوري مقيم في ولاية كيليس بتركيا، عن آثار الزلزال على حياته وعائلته.

ونتحدث مع الأب جوشكون تيمور، رئيس كنيسة الروم الأرثوذكس في مرسين بتركيا والتي تحولت إلى مركز لإيواء المنكوبين.

كان زلزالان مدمران قد ضربا مناطق في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، في السادس من فبراير/شباط 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 55 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف، وتدمير مئات الآلاف من المباني.

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هذه الحلقة أخرجها محمد قطب وعباس سرور وتقدمها إيناس عبد الوهاب، وفي رئاسة التحرير كريمة كواح.