لقي خمسة أشخاص على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني حتفهم بعد اصطدام طائرتهم بطائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا بطوكيو.

وكان من المقرر أن تقوم طائرة خفر السواحل بتوصيل مساعدات إلى المناطق التي ضربها الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين. بدأ حجم الدمار في التجلي بشكل أوضح إذ قُتل ما لا يقل عن 48 شخصًا.

وحذر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من أن رجال الإنقاذ يواجهون "سباقا مع الزمن" لإنقاذ الناجين، الذين قد يكون بعضهم مدفونا تحت الأنقاض في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من احتمال وقوع المزيد من الزلازل.