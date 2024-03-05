إيلاف من جدة: توترت العلاقة بين الموديل الإنكليزية تايلور وارد زوجة الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة الحالي، ومان سيتي السابق، ويعود السبب في ذلك إلى ظهورها في سلسلة وثائقية بعنوان "متزوجات من كرة القدم" وهي سلسلة ترصد تفاصيل حياة السيدات المتزوجات من نجوم ومشاهير كرة القدم.

مفاجأة محرز لها.. وداعاً مانشستر

الجهمور السعودي لم يغضب من مجرد ظهورها في هذه السلسلة الوثائقية، بل بالنظر إلى ما تردد عن أنها قالت إن الحياة في السعودية غير مناسبة لها، ولكن حقيقة الأمر أن هناك "سوء فهم" فيما يتعلق بهذا الموقف، فقد كانت تتحدث عن افتقادها مدينة مانشستر، كما عبرت عن أن محرز أخبرها على نحو مفاجئ بتغير حياتهما كلياً والإنتقال إلى بلد آخر، وعبر عن ذلك بقوله:"إن هذا جزء من لعبة كرة القدم، وعلى الزوجة أن تساعد زوجها".

سبب آخر لتوتر العلاقة

وأشارت تايلور إلى أنها تشعر بسعادة كبيرة في السعودية، واكتشفت أن المغامرة، والتغيير، والحياة في مجتمع آخر أمر يستحق التجربة، ويبدو أن ملف تايلور وارد لم يتم اغلاقه عند هذا الحد، بل حدثت تطورات أخرى تتعلق بحضور زوجة محرز للملعب لمتابعة مباريات فريق زوحها "أهلي جدة"، وهو الأمر الذي دفع الجماهير للتفاعل مع وجودها بطريقة سلبية، وسط ما يشبه الإجماع أن الأهلي لا يحقق الفوز في حال كانت حاضرة في المدرجات، فالفريق الجداوي يخسر أو يتعادل في هذه الحالة.

تشاؤم وتفاؤل

البعض من جمهور الأهلي السعودي تسابق في التعليق عبر منصات التواصل الإجتماعي، ليربط بين حضور زوجة محرز، وبين عدم تحقيق الفريق للفوز، وهو الأمر الذي حدث في المباراة الأخيرة بين الأهلي وفريق الحزم في المرحلة 22 للدوري السعودي، وانتهت بالتعادل 1-1، ليعود الربط من جديد بين وجود تايلور وارد وعثرات الأهلي، وبالطبع هو ربط "افتراضي"، فهي في نهاية المطاف ليست لاعباً في صفوف الفريق، ولكن الأمر برمته يتم تفسيره من زاوية التفاؤل والتشاؤم، وقد يكون السبب الأساسي في الغضب منها، هو عدم ظهور زوجها بالصورة المتوقعة، قياساً بما يملكه من قدرات كبيرة، ومقارنة بما كان يقدمه في صفوف مان سيتي.