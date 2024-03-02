جدة: تعادل فريق الأهلي مع ضيفه الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن منافسات ختام الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وشهدت المواجهة خلال مجريات الشوط الأول طرد بالبطاقة الحمراء مبكراً للاعب فريق الأهلي روجير إيبانيز عند الدقيقة 14 بعد حصوله على الإنذار الثاني، واستطاع فريق الفتح أن يُحرز الهدف الأول عند الدقيقة 45+8 عن طريق اللاعب كريستيان تيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف دون رد.

الأهلي يتعادل

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الأهلي رغم النقص العددي من إدراك التعادل عند الدقيقة 75 عن طريق اللاعب ألان ماكسيمين، كما شهد اللقاء طرد بالبطاقة الحمراء للاعب الفتح سعيد باعطيه عند الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 44 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، في حين ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة بالمركز السابع.