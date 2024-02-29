الرياض: حسم التعادل الإيجابي 4-4 مواجهة النصر والحزم في إطار الجولة الـ 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" التي أقيمت اليوم على ملعب الأول بارك في الرياض، وهي المباراة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو للإيقاف.

سجل للنصر اللاعب تاليسكا عند الدقائق 31، 62، 71، والهدف الرابع عن طريق اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة 90+4، فيما سجل للحزم اللاعب أحمد آل محيميد عند الدقيقة 53، وعند الدقيقة 66 سجل اللاعب توزي الهدف الثاني، وأضاف اللاعب فايز سليماني الهدف الثالث عند الدقيقة 84، وسجل اللاعب ريكاردو الهدف الرابع عند الدقيقة 90+9.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة رفع بها النصر رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، والحزم إلى 15 نقطة في المركز الـ 17.