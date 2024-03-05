دبي: نفذت الإمارات بالاشتراك مع مصر ثاني عملية إنزال لمساعدات على شمال قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع إسرائيل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة "قام بتنفيذ عملية الإسقاط الثانية طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة".

وأضافت أن "بذلك يصل إجمالي العبوات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 78 عبوة، و بإجمالي حمولة بلغت 78 طناً من المساعدات الغذائية والطبية".

وأوضحت الوكالة أن عملية "طيور الخير" التي ستستمر لعدة أسابيع تجسّد "المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها".