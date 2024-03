نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة، حيث تم إسقاط أكثر من 30 ألف وجبة بالمظلات بواسطة ثلاث طائرات عسكرية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية نُفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة الأردنية - سلاح الجو.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هذا الإنزال كان الأول من نوعه لطائرة أمريكية منذ بدء الحرب في غزة.

وأعلن عن الإنزال الجوي الأمريكي الرئيس جو بايدن، واعداً بزيادة المساعدات لغزة بعد مقتل أكثر من 100 شخص كانوا ينتظرون المساعدات من قافلة يوم الخميس 29 فبراير شباط الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرات سي-130 أسقطت أكثر من 38 ألف وجبة على طول ساحل غزة.

وأضافت في البيان: "عمليات الإنزال الجوية هذه هي جزء من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".

United States Central Command and Royal Jordanian Air Force Conduct Combined Airdrops of Humanitarian Aid Into Gaza



