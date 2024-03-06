إيلاف من دبي: تقول صحيفة "تايمز" البريطانية إن السلطات في المملكة المتحدة اعتقلت خمسة أعضاء من نخبة القوات الخاصة البريطانية "للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا".

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، يُزعم أن الجنود العاملين أطلقوا النار على إرهابي مشتبه به اعتقدوا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري. مع ذلك، زعم كبار الضباط أن قوات النخبة استخدمت القوة المفرطة وكان ينبغي القبض على الرجل بدلا من قتله.

وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" إنه تم العثور على سترة ناسفة في مكان قريب، لكن المشتبه به لم يكن يرتديها عندما قُتل. وقال مصدر لصحيفة "التايمز" إن الحادث وقع قبل عامين تقريبًا.

وبعد التحقيق الذي أجرته وحدة الجرائم الخطيرة في وزارة الدفاع، أرسل القادة ملفات توصي بتوجيه اتهامات بالقتل ضد الجنود الخمسة إلى هيئة النيابة العامة، المعادل العسكري لهيئة النيابة العامة المدنية. ولا تزال تفاصيل الاعتقالات محدودة، على الرغم من أنه يُعتقد أنها الأولى التي تشمل موظفين بريطانيين مرتبطين بالعمليات ضد داعش.

وقالت وزارة الدفاع إنها لن تعلق بشكل مباشر على التحقيق.

على محمل الجد

إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد". فعند الاقتضاء، يتم إحالة أي ادعاءات جنائية إلى شرطة الخدمة للتحقيق فيها.

وينفذ جنود القوات الخاصة عمليات في سوريا والعراق على مدى العقد الماضي كجزء من الجهود البريطانية لهزيمة داعش. يشمل دورهم تحديد الأهداف على الأرض لطائرات سلاح الجو الملكي البريطاني، بما في ذلك طائرات "ريبر" بدون طيار ومقاتلات "تايفون"، لمهاجمتها. كما يشاركون في عمليات حساسة لإنقاذ الأطفال الذين تم نقلهم إلى ما يسمى بالخلافة وإعادتهم إلى المملكة المتحدة.

تحقيق أفغاني

وكشف مصدر في سلاح الجو الملكي البريطاني أنه في الآونة الأخيرة، يُعتقد أن قوات النخبة قد اضطلعت بدور مختلف قليلاً، حيث ساعدت في التعرف على الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوم بتهريب الأسلحة إلى لبنان.

وتخضع القوات الجوية الخاصة، التي تعمل بسرية تامة، للتدقيق بسبب مزاعم بأن أعضائها قتلوا 80 أفغانيًا من دون محاكمة خلال الحرب. ويبحث تحقيق عام مستمر في مزاعم بأن القوات قتلت مدنيين أفغان بدم بارد وزورت تقارير المهمة بين عامي 2010 و2013، وفي ما إذا كانت وحدة القوات الخاصة (UKSF1) تتبع سياسة إعدام الذكور في 'سن القتال' الذين لا يشكلون أي تهديد في أفغانستان.

واتهمت عائلات أفغانية القوات الخاصة البريطانية بشن 'حملة قتل' ضد المدنيين، في حين سعى كبار الضباط والعاملين في وزارة الدفاع إلى 'منع إجراء تحقيق مناسب'.