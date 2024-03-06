واشنطن: توعدت الولايات المتحدة، الأربعاء بمحاسبة جماعة الحوثي اليمنية رداً على ضربة استهدفت ناقلة بضائع أسفرت عن سقوط قتيلين، وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "سنواصل محاسبتهم، ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته".

وتسبب الصاروخ الحوثي في ضرر كبير للسفينة المملوكة لليبيريا والتي ترفع علم باربادوس، وفقاً لمسؤول عسكري أميركي، وأضاف المصدر :"الطاقم أبلغ عن قتيلين على الأقل، وستة جرحى من أفراد الطاقم، فضلاً عن أنه هجر السفينة".

الصاروخ الحوثي الخامس

يذكر أن الصاروخ هو الخامس المضاد للسفن في غضون يومين، والذي يطلقه الحوثيون الذين تدعمهم إيران، مشيرا إلى أن اثنين، بما فيهما الصاروخ الأخير، طالا سفينتين تجاريتين، في حين أسقطت مدمرة أميركية ثالثا.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت أنها استهدفت سفينة الشحن "ترو كونفيدانس" في خليج عدن بالصواريخ، وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون: "عملية الاستهداف أتت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر ملاحي إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة، بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن.

وكانت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، قد أفادت بأنها تلقت بلاغاً عن "انفجار" قرب سفينة شحن ترفع علم باربادوس، على بعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غرب عدن في اليمن.

وقالت "أمبري": إن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة للولايات المتحدة، والتي ترفع علم باربادوس"، محذرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.

السجل الحوثي

الحوثيون كانوا قد بدأوا في مهاجمة السفن في البحر الأحمر في تشرين الثاني (نوفمبر) تحت ذريعة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة، وردت القوات الأميركية والبريطانية باستهداف مواقع للحوثيين الذين اعتبروا منذ هذا الوقت أن المصالح الأميركية والبريطانية أهدافا مشروعة لهم.