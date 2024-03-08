قال كبير مسؤولي مكافحة التطرف في بريطانيا إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تحول لندن إلى "منطقة محظورة على اليهود في نهاية كل أسبوع".

وحث روبن سيمكوكس الحكومة على أن تكون "أسرع وأكثر جرأة واستعداد لقبول مخاطر قانونية أعلى" إذا كان ذلك يعني إدخال سياسات تحافظ على سلامة الجمهور.

وقال سيمكوكس إن "البيئة المتساهلة للتطرف" تتطور، ورحب بالتحرك المتوقع للحكومة لوضع تعريف جديد للتطرف.

وكتب مفوض مكافحة التطرف في صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية أنه منذ هجمات 11 سبتمبر "لم تكتسب الشبكات المتطرفة مثل هذه الجرأة".

لسنا دولة استبدادية

وقال: "لن نصبح دولة استبدادية إذا لم يعد يُسمح بتحول لندن إلى منطقة محظورة على اليهود في نهاية كل أسبوع".

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن تعليقات السيد سيمكوكس تأتي على الرغم من انضمام مجموعات من اليهود إلى مسيرات لندن المنتظمة تضامنا مع الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك انتقد في السابق "القوى المتطرفة التي تحاول تمزيقنا".

ومن المتوقع أن يضع وزير الإسكان والمجتمعات مايكل غوف تعريفًا جديدًا للتطرف في الأيام المقبلة، والذي قد يشمل منع المسؤولين الحكوميين من التعامل مع أو تمويل الجماعات أو الأفراد الذين يعتبرون متطرفين.

لكن التعريف الجديد، أدى إلى مخاوف لدى البعض في اليمين من أنه قد يعاقب عن غير قصد المجموعات التي تعارض زواج المثليين أو الإجهاض أو حقوق المتحولين جنسيا الجديدة.

وقال مفوض مكافحة التطرف: "في حين أن المناقشات حول التعريف يمكن أن تبدو وكأنها نظرة أكاديمية عندما تكون الأعمال المتطرفة الفعلية شائعة جدًا، فإن العمل له غرض واضح: سيتم استخدامه لتوجيه القرارات المستقبلية بشأن من تفعله الحكومة، ومن لا تفعله، التعامل مع وتمويل ".

تصرفات الحكومة

وقال سيمكوكس إن الحكومة "محقة في التصرف"، مشيرًا إلى أن الأدلة التي تشير إلى أن الدولة "تعمل مع المتطرفين أو تمولهم" ظهرت في مراجعات مستقلة تعود إلى عقد من الزمن. وقال "هذا يحتاج إلى إصلاح، تعريف جديد للتطرف أم لا".

وأشار إلى أن الحكومة ووكالاتها لديها بالفعل صلاحيات لمكافحة التطرف، لكنها فشلت في التعامل مع الجماعات التي تقع تحت عتبة الإرهاب.

وقال إن الحكومة "لديها قوة أكبر مما تعتقد في بعض الأحيان للتصدي للتطرف". وأضاف: "في نهاية المطاف، ليس للحكومة الإيرانية حق غير قابل للتصرف في إدارة المدارس والمساجد في عاصمتنا".

وخلص كبير مسؤولي مكافحة التطرف إلى القول: "ليس من المبادئ الديمقراطية غير القابلة للتغيير السماح لحماس والإخوان المسلمين بإدارة العديد من الجمعيات الخيرية". وقال: "نحن لم نخن الديمقراطية إذا لم يعد المتطرفون قادرين على تشغيل القنوات التلفزيونية".

