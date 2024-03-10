يقول استراتيجيون روس إن جيشهم يحتاج إلى أنظمة أكثر قوة للتصدي لأي هجوم مفاجئ لحلف شمال الأطلسي قد يأتي في شكل ضربات صاروخية تقليدية

إيلاف من بيروت: تقول مجلة "الفكر العسكري" إن السيناريو المحتمل هو قيام "عدو محتمل" - من المفترض أن يكون الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو - بإطلاق وابل هائل من الصواريخ على المنشآت الروسية الحيوية، وهي استراتيجية تبدو مشابهة إلى حد كبير مع استراتيجية روسيا، "وقد يبدأ الهجوم بضربة سريعة إلى جانب عدة ضربات صاروخية وجوية ضخمة على البنية التحتية الإدارية والسياسية والصناعية العسكرية للبلاد"، وفقًا لملخص وكالة أنباء تاس الرسمية للمقال، الذي يوصي بتوسيع المهام والمعدات قوات الفضاء الروسية.

بحسب موقع "بزنس إنسايدر"، من غير الواضح كيف سيهاجم الناتو روسيا في هذا السيناريو، على الرغم من أن المحللين الروس يصفون على ما يبدو ما يطلق عليه الجيش الأميركي "عمليات متعددة المجالات". ويتحدث المقال عن "التشكيلات التنفيذية المشتركة" التي تتكون من "مجموعات مدمجة ومتعددة الأدوار من القوات قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالبنية التحتية الإدارية والسياسية والصناعية العسكرية في جميع المجالات: على الأرض وفي البحار، في الجو، في الفضاء الخارجي، وفي الفضاء الإلكتروني".

مقرر أن يسبق الهجوم "استفزازات" لتبرير الحرب، فضلا عن نشر قوات بالقرب من روسيا. تقول المجلة العسكرية: "سوف يتخذ العدو إجراءات عدوانية محتملة، بما في ذلك الاستفزازات، بغرض السيطرة على الوضع، فضلا عن تكثيف جميع أنواع النشاط الاستخباراتي. إضافة إلى ذلك، قد يبدأ في نشر مجموعات هجومية من حاملات الطائرات والسفن المزودة بصواريخ موجهة تحت ستار وستبدأ طائرات العدو، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية والطائرات بدون طيار، في القيام برحلات منتظمة بالقرب من الحدود الوطنية لروسيا".

غارات جوية واسعة

يبدأ الهجوم نفسه بغارات جوية واسعة النطاق (وبحلول عام 2030، هجوم من الفضاء)، "يتكون من ضربة عالمية سريعة (فورية) وعدة ضربات صاروخية وجوية ضخمة (من 2-3 إلى 5-7)،" بحسب ما حذر المقال.

إن استراتيجية الناتو المتصورة المتمثلة في توجيه ضربات واسعة النطاق تخاطر بإرغام روسيا على استخدام أسلحتها النووية، وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية، للدفاع عن نفسها. لكن الأمر لا يخلو من بعض التأريض. مدير وكالة المخابرات المركزية السابق والجنرال المتقاعد بالجيش ديفيد بتريوس حذر روسيا من أن استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا سيؤدي إلى رد فعل ثقيل من حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يغرق أسطول البحر الأسود بأكمله و"يقضي" على القوات البرية في أوكرانيا، "التي يمكننا رؤيتها وتحديد هويتها."

ربما ليس من قبيل الصدفة أن تنشر وسائل الإعلام الروسية المقال في الوقت الذي بدأ فيه حلف شمال الأطلسي " استجابة الشمال 2024" ، وهو تمرين كبير يستمر 11 يومًا ويشارك فيه أكثر من 20 ألف جندي و50 سفينة و100 طائرة تعمل عبر النرويج وفنلندا والسويد. وسيكون ملحوظاً أيضاً وجود العضوين الجديدين في حلف شمال الأطلسي، فنلندا والسويد، اللتين أثار انضمامهما إلى الحلف قلق روسيا بشأن أمن حدودها الشمالية الشاسعة. وفي عام 2020، حلقت الولايات المتحدة بقاذفات B-52 في بحر بارنتس، المتاخم لأراضي القطب الشمالي الروسية.

إنفاق دفاعي

وكما كان متوقعا، حث الخبراء الروس على زيادة الإنفاق الدفاعي. ويشمل ذلك توسيع معدات ومهام القوات الجوية الفضائية الروسية، بما في ذلك تطوير طائرات بدون طيار أكثر تقدمًا وأسلحة أخرى، وإنشاء نظام آلي للتحكم في النيران (من المفترض أن يعتمد على الذكاء الاصطناعي)، و"تحسين الاستطلاع وهندسة الطيران والمطارات وأنواع أخرى من الدعم الشامل".

وتأتي الدعوة إلى زيادة الإنفاق على القوة الجوية في الوقت الذي يشهد فيه الإنفاق الدفاعي في روسيا انفجارا شديدا، مع قيام الكرملين بتحويل ثلث الميزانية الوطنية لتمويل المؤسسة العسكرية والحرب في أوكرانيا. وهذا يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ في عام 2021، قبل بدء الحرب، بحسب بعض التقديرات. وفي حين حققت القوات الجوية الروسية بعض النجاح في دعم القوات البرية ــ وإن كان ذلك بتكلفة باهظة ــ خلال الهجمات الروسية الأخيرة، فإن أدائها الإجمالي في الحرب كان غير فعال.

ومن عجيب المفارقات أن الضربة الصاروخية التي يتهم الخبراء العسكريون الروس الغرب بالتخطيط لها هي صورة طبق الأصل لكيفية خوض روسيا نفسها للحرب. وقال جوليان والر، الخبير الروسي في مركز التحليلات البحرية في أرلينغتون بولاية فيرجينيا: "تماسك الفكر العسكري الروسي حول فكرة الدفاع النشط في حالة نشوب حرب بين الناتو وروسيا. وبالنظر إلى توقعات الضربات الحركية الساحقة في المراحل الأولية من قبل الغرب، تحتاج روسيا إلى أن تكون قادرة على الصمود في حين تقوم أيضًا بالرد على البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية. وهذا ينطوي على الاستخدام المكثف للصواريخ، والنيران بعيدة المدى، والصواريخ الباليستية".