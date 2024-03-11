بالتزامن مع استعداد ملايين المسلمين لبدء صوم شهر رمضان في مختلف أنحاء العالم، يعيش أهالي قطاع غزة ظروفاً استثنائية في ظل الحرب المستمرة على القطاع منذ ما يزيد على خمسة أشهر.

تشتد ظروف أهالي القطاع تعقيداً مع نزوح 1.7 مليون شخص وفق أرقام وكالة الأونروا، يشكّلون 75% من مجمل السكّان، البالغ عددهم 2.3 مليون، ويعيشون جميعاً في ظروفٍ "مروّعة" بحسب ما وصفها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، الذي قال إن الجوع وصل إلى مستويات كارثية خاصة في شمال غزة.

شمال غزة: "نحن صائمون حتى قبل رمضان"

خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، دخلت إلى مناطق شمال غزة ست بعثات إنسانية فقط تابعة للأمم المتحدة من أصل 24 بعثة كانت مقررة لإيصال المعونات لمناطق في شمال وادي غزة، وفق التقرير الشهري الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مما يجعل أزمة التغذية تتفاقم، وحتى السادس من الشهر الجاري وصلت حصيلة المتوفيين نتيجة سوء التغذية والجفاف في شمال غزة إلى 20 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

أم محمد، سيدة تعيش مع زوجها وأبنائها الأربعة في خيمة شمال القطاع، وهذه الخيمة هي المحطة العاشرة في رحلة نزوح الأم، التي نزحت مع بداية الحرب من منزلها في منطقة العطاطرة شمال القطاع.

وتنّقلت أم محمد عدة مرات بين مدارس ودور إيواء، بسبب تواصل تعرّض معظمها لقصف وإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي.

وتروي السيدة أن زوجها رفض مغادرة الشمال، مضيفة بلهجتها المحلية: "أنا حكيت لزوجي خلينا نطلع على الجنوب، حكالي بدنا نموت في بلدنا أحسن ما نروح للجنوب.. وحتى أهل الجنوب مش عارفين يرجعوهم على بيوتهم".

تجيب أم محمد على سؤالنا حول أيّ تحضيرات لشهر رمضان بالنفي، قائلة: "ما في رمضان وأهلي كلهم بالجنوب، ما ضل إلنا حدا هون، ولا في أكل ولا في شرب.. أصلا إحنا حالياً صايمين".

تصف أم محمد وضعهم اليومي، مشيرة إلى أن غذاءهم يقتصر حالياً على "التبن"، وهو نبات يتم تجفيفة وإطعامه للحيوانات.

وإلى جانب "التبن" تطبخ يومياً لأولادها "الخبّيزة"، التي يتصادف موسم قطافها هذا الفصل، وتقول إنه حتى الخبيزة اقتربت من الاختفاء من أراضي شمال غزة، بعدما أصبحت الغذاء الأساسي لمئات الآلاف من النازحين.

وتضيف أم محمد: "في عنّا تبن، أكل الدواب والحمير والأرانب، نطحنه ونوكله، ابني مبارح بصيح دخيلك يا أمي بدي خبز أبيض أوكله.. من وين أجيبله؟".

أما الماء، فتشربه العائلات في شمال غزة مالحاً، لعدم توفّر مياه الشرب، فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال في تقريره الأخير إن النازحين في شمال القطاع يستخدمون مياهاً قليلة الملوحة من محطات التحلية القريبة، بعد انعدام المياه النظيفة الكافية.

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لا وجود لأي مشاهد تحضيرية لرمضان في شمال غزة، تقول أم محمد، في ظل فراق العائلات وتشتتهم في عدة مناطق، وانعدام الغذاء والماء والدواء والعديد من مقوّمات العيش،على الرغم من محاولات بعض السكّان الحصول على المساعدات التي يتم إنزالها جواً، لكنها تصف بأن هذه المساعدات تسقط في أماكن بعيدة في البحر، ولا تستطيع الحصول عليها، في حين يتهافت كل الأهالي لأي صندوق مساعدات يسقط بالقرب منهم، ما يجعل الحصول على المساعدات أمراً مستحيلاً، وفقا لكلامها.

يقاطع حديثنا مع أم محمد عبر الهاتف، صوت ابنتها (5 سنوات)، وهي تطلب من أمها أن تسمح لها بالخروج كي تلتقط "كوبونة" أي صندوقاً من المساعدات التي يتم إنزالها جوياً. إذ كانت الفتاة الصغيرة تعتقد أن طائرة محمّلة بالمساعدات تحلّق أعلى منزلهم، وكانت تنوي الخروج للحاق بهم.

تقول الأم: " لما بشوفوا الطيارة بحكولي ماما ماما هي في مساعدات، طيب من وين بدي أجيبلهم، لو بدنا نلحق الطيارات ما رح نلحقهم".

في خضّم الحديث عن اليوميات الصعبة التي تعيشها السيدة مع أطفالها وزوجها، تستذكر رمضان في السنوات السابقة قائلة: "رمضان زمان كان حلو وكل شيء موفّر عنا، كنت أستعد للزينة والأكل والشرب والحياة الحلوة.. أولادي بحكولي يا ماما جاي رمضان قلتلهم يا ماما ما فيش فرحه، إلا إذا بتلاقوا فانوس بالشارع مرمي تفرحوا فيه".

Reuters تستخدم السيدات في غزة النار لإعداد الطعام بدلاً من الغاز، بسبب النزوح وعدم توّفر الأدوات والوقود.

الجنوب: "نحن بالأساس بلا مأوى، كيف نتحضّر لرمضان؟"

بالرغم من أن مناطق جنوب قطاع غزة تشهد دخولاً أكبر للبعثات الإنسانية من الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لم يمنع النقص الشديد من الأغذية بسبب أعداد النازحين والظروف الإنسانية التي يعيشون بها وفق الأمم المتحدة.

ترفض منى، وهي سيدة نازحة في رفح، سؤالها عن أي تحضيرات لشهر رمضان، معتبرة أن مصطلح التحضير لرمضان لا ينطبق على ظروف وواقع أهالي غزة، "نحن بالأساس بلا مأوى، كيف نتحضّر لرمضان.. الناس تعيش في الخيم، وفي ناس بالطرقات، مقومات الحياة أصلا غير موجودة".

من الصعوبات التي ستواجه أهالي الجنوب في هذا العام خلال شهر رمضان هو غياب الغاز، مما يعني تعقيدات إضافية لعمليات الطهي إلى جانب نقص الطعام وانعدامه في بعض الأحيان، وتقول: "ما في أي طريقة لحفظ الطعام، ما في كهرباء، ولا أي معدات، نحن نعدّ الطعام على النار، هناك عبء أكبر على السيدات في رمضان لأن الطبخ سيكون على النار في داخل الخيم.. يعني بعد ما تقعد السيدة تعدّ الطعام كمان في إعداد خبز، يعني بدها تقريبا 6 ساعات في اليوم حتى تقدر تعمل أكل لأولادها".

تستدرك منى -التي تعيش برفقة والدها ووالدتها وأخيها وزوجته وأطفالهم الثلاثة- خلال الحديث عن أحوال العائلات في جنوب قطاع غزة وأوضاع باقي العائلات في الشمال، وتقول: "كيف نحكي عن تحضيرات رمضان وأهل الشمال ما عندهم طحين ولا عندهم أي معالم، ولا عندهم خضراوات ولا فواكه ولا شيء، وهو كل اشي مقطوع عندهم، همه اصلا صايمين قبل ما يجي رمضان".

في مقارنة مع السنوات السابقة، تُلخص منى أن المختلف في هذا العام عن سابقه أنه "لم يبق أحد في بيته"، وتقول إن منازل العائلات في مناطق رفح والمناطق الوسطى أصبحت مكتظة، "فكل بيت فيه 40 إلى 50 فرداً، الأكل قليل جداً ولا يكفي، ويتم توزيع الطعام على الجميع حتى يأكلون، الواقع مرير قبل رمضان.. فكيف في رمضان؟".