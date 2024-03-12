أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن موت زعيمه، خالد باطرفي، لكنه لم يوضح ظروف وفاته.

وأظهر مقطع فيديو نشره تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، جثمان خالد باطرفي ملفوفًا بكفن وراية التنظيم.

ولم يشر البيان الذي قرأه أحد كبار المسؤولين إلى كيفية وفاته، لكنه استخدم صيغة لا توحي بأنه قُتل مثل سلفه.

وأصبح باطرفي، وهو مواطن سعودي في الأربعينيات من عمره، زعيماً لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في العام 2020.

وصنفته الولايات المتحدة "إرهابيا عالميًا" في العام 2018 ووضعت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وفي الفيديو الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، قرأ أبو خبيب السوداني، مسؤول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بيانًا لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب وفاة باطرفي.

وأعلن السوداني أيضًا أن مجلس شورى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قد اختار سعد بن عاطف العولقي رئيسًا جديدًا للجماعة.

وقال خبراء الأمم المتحدة في تقرير لهم في تموز (يوليو) الماضي إن باطرفي والعولقي يقودان "جناحان متنازعان في الجماعة"، فيما يتمتع العولقي بدعم بعض القبائل.

وكان باطرفي سافر إلى أفغانستان عام 1999، وقاتل في صفوف طالبان خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وانضم إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2010، وقاد مسلحين للسيطرة على محافظة أبين اليمنية، حسب مصادر أمريكية.

وفي عهد باطرفي، تأثر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالقيادي في القاعدة سيف العدل، الذي يعتقد الآن أنه يقود التنظيم بعد مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة بأفغانستان عام 2022.

وتعتبر واشنطن فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فرع للتنظيم، منذ محاولته عام 2009 تفجير طائرة فوق الولايات المتحدة.

وأعلن الفرع مسؤوليته عن الهجوم الدامي على الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إبدو" في باريس عام 2015، لكن عملياته الخارجية تضاءلت في السنوات الماضية.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة عن تنظيم القاعدة مؤخرا: "رغم تراجع التنظيم في شبه الجزيرة العربية، فإنه لا يزال التنظيم الإرهابي الأكثر فعالية في اليمن".

وقال خبراء إنه من الصعب قياس العدد الدقيق لمقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لأنه كان متجذرا داخل القبائل المحلية، لكن من المقدر أن يكون عددهم بالآلاف.

وأضافوا أنه من المعتقد أن معظم كبار القادة موجودون في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب وسط البلاد، بينما يعتقد أن آخرين في محافظة حضرموت شرقا وشبوة وأبين جنوبا.

ومن الجدير بالذكر أن العولقي، خليفة باطرفي، وهو يمني معروف أيضا باسم سعد محمد عاطف، عضو في مجلس شورى التنظيم وعلى قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة" الأمريكي.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.