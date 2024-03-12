إيلاف من لندن: صادرت السلطات البريطانية طائرة خاصة ويختين، كما تم القبض على ثلاثة أشخاص، في حملة مداهمة لمجموعة تدير دور رعاية بقيمة 76 مليون جنيه إسترليني.

وحسب تقارير، فقد تمت مداهمة موقعين في سانت ليونارد، دورست، وأيلسبري، في مقاطعة باكينغهامشير، كجزء من تحقيق مكتب الاحتيال الخطير البريطاني، بدعم من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA).

ويبحث التحقيق في شركة التطوير العقاري المسجلة في المملكة المتحدة، مجموعة كارلورين، التي انهارت في نوفمبر 2019.

وعندما تم طي سجلها، قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إنه أدى إلى إجبار بعض السكان المسنين على الخروج، وترك 600 مستثمر في حالة إفلاس.

واشترت مجموعة كارلورين 23 عقارا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، غالبا ما تكون فنادق سابقة بما في ذلك قاعة ويندليستون التاريخية في منطقة دورهام، وادعت أنها تقدم عوائد سنوية بنسبة 10 في المائة للمستثمرين في سعيها لتحويل المباني إلى دور رعاية راقية.

ومع ذلك، قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن تسعة منها فقط أصبحت جاهزة للعمل، واستمر بعضها كفنادق بدلاً من دور الرعاية.

وإلى جانب ذلك، يُزعم أن المجموعة اشترت عددًا من السيارات الفاخرة، بما في ذلك سيارتين من طراز لامبورغيني وماكلارين 570 جي تي، وطائرة خاصة ويختين.

اضطرابات وقلق

وقال نيك إيفغريف، مدير مكتب الاحتيال الخطير: "لقد أدى الانهيار المفاجئ لهذه الشركة إلى حدوث اضطراب وقلق هائل للكثيرين، حيث اضطر كبار السن إلى إخلاء منازلهم وترك المستثمرون بلا شيء".

واضاف: "إن اعتقالات اليوم هي تطور كبير في تحقيقنا وخطوة نحو الحصول على الإجابات التي يحتاجها الكثير من الناس."

وقيل إن المجموعة كانت تضم 600 شخص وشركات تستثمر في المخطط من خلال شراء غرف كان من المقرر تأجيرها لكبار السن.

ووفقًا لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO)، تم الإعلان عن الغرف وبيعها مع دفع تعويضات سنوية مضمونة وفرصة لبيع الأصول مرة أخرى لتحقيق ربح بعد 10 سنوات.

