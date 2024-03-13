دبي: أعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في الإمارات تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم فلسطينيي غزة خلال شهر رمضان، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المجلس بيانًا جاء فيه: "تغطي المبادرات الجديدة للمساعدات الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات المرتبطة بأداء العبادات وتجسد التزام دولة الإمارات المستمر بقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقال رئيس المجلس الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إن توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأتي في إطار الاهتمام "بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وحرصه على التخفيف من المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة".