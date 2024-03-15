واشنطن: حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى واشنطن الخميس من أنّ الأشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في تحديد مسار الحرب في أوكرانيا، مطالباً حلفاء كييف الغربيين بزيادة مساعداتهم لها.

وقال بوريل إنّ "الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة"، مضيفاً أنّ "العديد من المراقبين يتوقّعون هجوماً روسياً هذا الصيف، وأوكرانيا لا يمكنها أن تنتظر نتيجة الانتخابات الأميركية المقبلة".

وأضاف المسؤول الأوروبي من العاصمة الأميركية التي قصدها بعد مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنّ "كلّ ما ينبغي القيام به يجب أن يتمّ القيام به بسرعة".

وفي واشنطن، اجتمع بوريل خصوصاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مشدّداً على العواقب المأسوية إذا ما انتصرت روسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.

وأضاف أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في هذه الحرب واحتلّ أوكرانيا وأقام نظاماً عميلاً في كييف، مثل النظام الذي نراه بالفعل في بيلاروس، فالأمر لن يتوقف عند هذا الحدّ".

وتابع "ستكون لهذا الأمر تداعيات هائلة على الولايات المتّحدة وعلى الأنظمة التحالفية المبنية حول الولايات المتّحدة وأوروبا".

وبحسب مسؤول أوروبي كبير فإنّ بوريل اجتمع أيضاً مع النائب الجمهوري دون بيكون.

وطلب بوريل من بيكون، وفقاً للمصدر نفسه، أن يتخيّل "دبّابات روسية في كييف" وأن ينقل رسالته إلى ندوة سيعقدها برلمانيون جمهوريون في ولاية فرجينيا الغربية.

والثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن أسلحة جديدة بقيمة 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بينما يتواصل في الكونغرس تعطيل حزمة مساعدات جديدة ضخمة يريد بايدن إقرارها في أسرع وقت ممكن.

ولا ينفكّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحذّر من أنّ بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا.

ومع دخول الحرب عامها الثالث، تشنّ موسكو هجمات مكثّفة على الجيش الأوكراني الذي يعاني نقصاً في الذخيرة بسبب الخلافات السياسية بشأن المساعدات لكييف.