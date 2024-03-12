موسكو: تعرضت روسيا الثلاثاء لسلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، استهدفت على وجه الخصوص منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد، وتسبّبت باندلاع حرائق في مواقع للطاقة في منطقتين أخريين من البلاد.

وتعدّ هذه الهجمات من الأبرز تستهدف الأراضي الروسية منذ بدء موسكو غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكّنت خلال ليل الإثنين الثلاثاء من تدمير 25 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينها اثنتان في أجواء منطقة موسكو، وواحدة في كل من بريانسك ولينينغراد، و11 في كل من بيلغورود وكورسك.

وتقع بريانسك وبيلغورود وكورسك على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية.

الا أن هجمات كييف طالت الثلاثاء أيضا مناطق بعيدة عن الحدود، اذ أفادت السلطات المحلية عن تسجيل هجمات في مدينة أوريول الواقعة على مسافة 160 كلم من الحدود، وكستوفو الواقعة على مسافة 450 كلم شرق العاصمة الروسية.

احتراق مستودعين للنفط

وأفادت السلطات المحلية في المنطقتين عن اندلاع حريق في مصفاة للنفط ومستودع للوقود جراء هذه الهجمات.

وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، بأن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار. وكتب على تلغرام أن "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط".

وأكد أن الهجوم لم يتسبب بإصابات.

من جهته كتب حاكم أوريول أندرييه كليتشكوف على تلغرام "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريل. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".

وبحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مسؤول في خدمات الانقاذ، أدى الهجوم لاندلاع حريق في مستودع للمواد النفطية. ووقع الهجوم حوالى الساعة 3,00 (منتصف الليل ت غ)، وفق وسائل الإعلام المحلية.

كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الاثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن أحد خطوط نقل الكهرباء قد تضرر.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام أن "منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار".

وبحسب قوله، انقطعت الكهرباء عن سبع قرى بسبب هذا الهجوم.

إلى ذلك، دُمّرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.

وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين بلا طيار.

كما دمّرت الدفاعات الروسية طائرة مسيّرة صباح الثلاثاء في كيريشي بمنطقة لينينغراد الواقعة على مسافة مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، وفق الحاكم المحلي ألكسندر دروزدنكو.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022، تمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات بطائرات بلا طيار بشكل متزايد داخل الأراضي الروسية.

وقالت روسيا السبت إنها دمرت 47 طائرة بلا طيار أوكرانية، معظمها في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.