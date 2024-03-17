مكسيكو سيتي: في بادرة تتصف بالذكاء، استغل العشرات في العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" اليوم العالمي للنوم، وقاموا بالنوم فعلياً في شوارع العاصمة في وضح النهار، تعبيراً عن الغضب من ساعات العمل الممتدة، والتي تحاصر حق الإنسان في الحصول على قسط وافر من النوم والراحة، فضلاً عن محاولة إيصال رسالة صحية للجميع، بأن النوم الكافي هو أحد أهم عوامل استقرار الصحة الجسدية والذهنية.

مظاهرة سلمية

"قيلولة جماعية".. بهذا العنوان تفاعلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، مع الحدث المثير والغريب، وقالت :" هذه القيلولة تم تنظيمها في شوارع المكسيك للدفاع عن الحق في النوم، وهي المظاهرة السلمية، التي جرت الجمعة، بمناسبة يوم النوم العالمي"

اللافت في الأمر أن شوارع العاصمة المكسيكية لا تعرف الهدوء، وفي قمة هذا النشاط قرر المتظاهرون النوم في الشارع، حيث كانت المفاجأة في ظهور حوالي 200 شخص، ليقرروا أخذ قيلولة جماعية في الشوارع في مكسيكو سيتي، حيث استلقوا على حصائر صناعية، وترتكز أعناقهم على وسادة، وأعينهم مغطاة بالأقنعة".

في مكان العمل

قالت غوادالوبي تيران، الطبيبة في مركز النوم بالمكسيك، وهي السيدة التي نظمت المظاهرة: "الفكرة ببساطة أن هذه المظاهرة قد تتسبب في تغيير سياسات، من أجل ايجاد طرق يحصل الناس بموجبها على ساعات كافية للنوم والراحة، لدينا في المكسيك ساعات عمل طويلة، ولا يوجد مكان للنوم والقيلولة في الشركات مثلاً".

والمفارقة أن بعض المشاركين في القيلولة الجماعية دخلوا في نوم عميق، بينما تمكن آخرون من الاسترخاء للحظات، وانضم المارة والمشاة إلى هذه القيلولة الجماعية".