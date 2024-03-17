إيلاف من بيروت: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم التحقق من مقتل مروان عيسى، الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس، في قصف إسرائيلي سابق استهدف مخيم النصيرات بغزة، ناسبة إلى مصادر عسكرية قولها إن عملية اغتيال عيسى تمت بنجاح.

ويعد عيسى أهم مسؤول في حماس تستهدفه إسرائيل منذ بداية الحرب، وهو صاحب الرقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس. محمد الضيف، قائد كتائب القسام، هوصاحب الرقم 2، ويحيى السنوار، قائد حماس في غزة، هو صاحب الرقم 1، فيما قتلت إسرائيل صاحب الرقم 4، وهو صالح العاروري الذي اغتيل بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مقره في الضاحية الجنوبية عاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت في 12 مارس الجاري أن الجيش الإسرائيلي استهدفت عيسى في غارة جوية ليل 10 مارس، مشيرة إلى احتمال مقتله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان حينها: "في ليلة السبت الأحد، وفي عملية مشتركة للجيش والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت الأرض لقادة حماس في وسط قطاع غزة بمنطقة النصيرات، حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس هما مروان عيسى وغازي أبو طماعة الذي عمل سابقا قائد للواء مخيمات الوسطى الحمساوي، ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة لحماس".

وكان عيسى معتقلًا في سجون إسرائيل في خلال الانتفاضة الأولى، وبقي فيها خمسة أعوام بسبب انتمائه إلى حماس.

