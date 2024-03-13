أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف الرجل الثاني في كتائب القسام- الذراع العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في غارة جوية على موقعٍ في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان عيسى قد قُتل في الغارة، فيما قدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن يكون مروان عيسى وقت الاستهداف في النفق، لكن "حتى الآن من غير المعروف إن كانت محاولة الاغتيال نجحت أم لا".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال إن "النفق المستهدف، استخدمه اثنان من كبار قادة حماس هما: مروان عيسى وغازي أبو طماعة الذي عمل سابقا قائداً للواء مخيمات الوسطى الحمساوي، ويعمل حاليا مسؤولا عن الوسائل القتالية لحماس".

وقال موقع إسرائيل 24، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح في شريط فيديو إلى اغتيال مروان عيسى، حين قال: "ماضون في طريق النصر الكامل، قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس"- قاصدا صالح العاروري مسؤول الحركة في الضفة الذي اغتيل إثر ضربة من طائرة مسيّرة وفق هيئة البث الإسرائيلية، "و3 و2 و1 في الطريق، كلهم فانون، وسوف نصل إليهم واحدا تلو الآخر".

ويرمز نتنياهو في أرقامه، إلى رئيس الحركة في قطاع غزة والمتهم الأول من إسرائيل بهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يحيى السنوار، فيما يرمز بالثاني إلى محمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة، والثالث مروان عيسى.

ويمكن أن ترى اسم عيسى في كل قائمة إسرائيلية تعلن عن مكافآت لمن يدلي عن أي معلومة حول من فيها، حيث تقول إسرائيل إنه "متورَّط في التخطيط برفقة قائده محمد الضيف، لهجوم السابع من أكتوبر الماضي والذي أدى لمقتل ما يزيد عن 1200 شخص".

فمن هو مروان عيسى المُستهَدف:

مروان عيسى، "رئيس أركان القسام" وهو اللقب الذي درج إطلاقه على نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، كذلك هو عضو المكتب السياسي والعسكري لحركة حماس وفق نتائج آخر انتخابات أجرتها الحركة.

ولد عيسى عام 1965 في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة، ولا يُعرف الكثير عن السنوات التي قضاها قبل انضمامه إلى حماس بعد تأسيسها عام 1987، ووفقا للعديد من المصادر، كان عيسى مسؤولا في السابق عن وحدة العمليات الخاصة التابعة لكتائب القسام.

سُجن عيسى في إسرائيل لمدة خمس سنوات لتورطه في هجمات ضد أهداف إسرائيلية، ويُزعَم أيضا أنه نجا من محاولة الجيش الإسرائيلي لاغتياله عام 2006، بحسب المركز العربي لدراسات التطرف.

وفي 25 يونيو/حزيران عام 2006، أسرت حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط البالغ حينها 19 عاما، واحتجزته في إطار خطة لتبادل المعتقلين تم التفاوض عليها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 مقابل 1027 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وقد لعب عيسى دورا أساسيا في ترتيب عملية التبادل.

لم يكن وجهه معروفا قبل عام 2011، حيث ظهر في صورة جماعية التقطت خلال استقبال السجناء المفرج عنهم في صفقة التبادل مقابل الجندي شاليط.

في 14 نوفمبر/تشرن الثاني عام 2012، شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات جوية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحمد الجعبري، نائب محمد الضيف، وجرى استهداف عيسى في الغارة لكنه نجا، وخلف الجعبري في منصبه.

كما دمرت مقاتلات حربية إسرائيلية منزله مرتين خلال الحرب على غزة عامي 2014 و2021، ما أدى إلى مقتل أخيه.

Reuters "أجهزة حماس اكتشفت عدة محاولات تجسس إسرائيلية على مروان عيسى".

في يناير/كانون الثاني عام 2019، اكتشف عناصر الجهاز الأمني لحماس معدات تجسس كانت موجودة في منزل مجاور لمنزل عيسى، وقاموا بتفكيكها، وفق ما نقلت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول إسرائيل الوصول إلى عيسى، حيث كشفت أجهزة حماس عن جهاز تجسس آخر زرعه عميل في سيارة أحد مرافقيه؛ واعترف العميل بأنه تسلّم الجهاز الصغير من إسرائيل ثم وضعه في منطقة مخفية داخل السيارة، تبين أنه كان مخصصا للتجسس صوتيا على مَن بداخل السيارة، بالإضافة إلى جهاز تعقب.

كما جرى زراعة جهاز تجسس على مقسم شبكة الاتصالات الخاصة الذي يغذي المنطقة التي يقطنها عيسى.

في 10 سبتمبر/أيلول عام 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عيسى على أنه إرهابي لدوره "القيادي" في حماس.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ اتجاه إسرائيل، بينما كان مقاتلوها يعبرون إلى إسرائيل من غزة عبر دراجات نارية وشاحنات صغيرة وطائرات شراعية وقوارب سريعة في "هجوم غير مسبوق" من قبل الحركة. وكانت حماس قد أطلقت ما لا يقل عن 3500 صاروخ اتجاه إسرائيل بحلول نهاية اليوم، وقتلت ما لا يقل عن 1200 شخص، واحتجزت حوالي 240 رهينة مدنية وعسكرية.

وفي 8 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أضاف الاتحاد الأوروبي القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الدوليين.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، نقلت مصادر محلية فلسطينية نبأ مقتل محمد نجل مروان عيسى في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

تقول صحيفة واللا الإسرائيلية، هذه الصورة لأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بعد إجراء الانتخابات الداخلية في عام 2021 ومن بين العشرين الذين يظهرون في هذه الصورة بقيادة السنوار وامرأتين، برزت إحدى الشخصيات وهو مروان عبد الكريم عيسى، هكذا يظهر اسمه في قائمة السكان في حواسيب منسق العمليات الحكومية في غزة ويدعى أبو البراء.

منصبه الحالي هو نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، اختار الوقوف خلف الجميع وعلى عكس أي شخص آخر كان يرتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا.

لطالما هدد مروان عيسى من أن أي "تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، سيحوّل المنطقة إلى زلزال"، وقال عيسى في تصريحات سابقة لفضائية الأقصى، "انتهى المشروع السياسي في الضفة والعدو أنهى أوسلو والأيام المقبلة حُبلى بالأحداث".

وقال إن كتائب القسام مستمرة في مراكمة القوة وبناء استراتيجية "المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرص تستوجب التدخل المباشر".

يرأس كتائب القسام محمد الضيف (القائد العام)، ويشغل مروان عيسى منصب (نائبه)، وأبو عبيدة (المتحدث الرسمي).

خلال الحرب الجارية، أعلنت إسرائيل عن قتل عدد من كبار قادة كتائب القسام، وأكدت حماس مقتل بعضهم فيما لم تعلق على وفاة آخرين، ومن بينهم أحمد الغندور (أبو أنس) ثالث أكبر قيادات "كتائب القسام" وقائدها في شمال قطاع غزة، وأيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الوسطى العامل في غزة، وصالح العاروري مسؤول الحركة في الضفة الذي قتل إثر غارة جوية استهدفت موقعه في لبنان، ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي بحماس، وأيمن صيام رئيس التشكيل العسكري في حركة حماس لمدة 15 عاما، وعصام أبو ركبة قائد القوة الجوية التابعة لحماس، وإبراهيم البياري قائد كتيبة وسط جباليا.