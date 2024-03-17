واشنطن: دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "إنهاء الحرب سريعا" في غزة.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" ردا على سؤال بشأن الرسالة التي يود إرسالها إلى نتانياهو بشأن الحرب في غزة:" سأقول له: إنهِ ذلك وافعله بشكل سريع.. و عد إلى عالم السلام".

وخلال مقابلة مع برنامج "ميديا باز" بثت الأحد، دعا ترامب للمرة الأولى إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وفي إجابته عن سؤال مقدم البرنامح حول ماذا ستكون رسالته لو تحدث لنتانياهو، قال ترامب "يجب عليه أن ينهي هذا الأمر، وأن يقوم بذلك بسرعة والعودة إلى عالم السلام، نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

"تخلى عن إسرائيل"

إلى ذلك، قال ترامب إن انتقادات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، قد قال، الخميس، إنه يتعين على إسرائيل إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وقال في الخصوص "إنه ينظر (تشاك شومر) إلى حيث يمكنه الحصول على مزيد من الأصوات" وأعتقد أنه يرى، الفلسطينيين ويرى تلك المسيرات، كما تعلمون، إنها كبيرة، ويقول: "أريد أن أسير في هذا الاتجاه بدلا من إسرائيل".

ولفت ترامب، لاحقا أن شومر "تخلى عن إسرائيل" وفق وصفه.

يذكر أنه خلال الأيام الأولى للحرب التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل، انتقد ترامب نتانياهو لـ"فشله في منعه".

وتعهد ترامب باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا:" سأفعل شيئان، سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلم منصبي رسميا، على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. واستعادة السلام في الشرق الأوسط".