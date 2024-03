تجري أكثر من 60 دولة هذا العام انتخابات، وقد تم بالفعل الإدلاء بالأصوات في بنغلاديش وتايوان وباكستان، بينما تستعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإجراء انتخابات في وقت لاحق من العام.

ولكن الانتخابات العامة الهندية المقرر انعقادها في الربيع ستكون الأبرز باعتبارها الممارسة الديمقراطية الأضخم على الإطلاق، حيث يبلغ عدد الأشخاص المؤهلين للإدلاء بأصواتهم نحو مليار شخص.

بعد نحو 10 سنوات في السلطة، يهيمن رئيس الوزراء ناريندرا مودي على المشهد السياسي في الهند، فهو موجود في كل مكان- على المواقع الرسمية عبر الإنترنت، والإذاعة، والتلفزيون، واللوحات الإعلانية، بل وحتى أكشاك التصوير في محطات السكك الحديدية- ولا يترك مساحة كبيرة لساسة آخرين.

ويعد هذا الرجل البالغ من العمر 73 عاما نجم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ويُمثل أهم رصيد انتخابي له، وهو أحد قادة العالم الأكثر متابعة على يوتيوب وفيسبوك وانستغرام ومنصة إكس، وحضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة يجعله محط اهتمام أمام منافسيه.

على الرغم من أن الهند لديها نظام برلماني للحكومة، فإن أسلوب مودي الشخصي في الحملات الانتخابية يحمل الشعور الدعائي والجذاب الذي تتسم به الحملات الرئاسية الأمريكية، وعلى الرغم من الطبيعة الاستقطابية لقوميته الهندوسية، بعد أن قاد حزب بهاراتيا جاناتا إلى انتصارات كاسحة في انتخابات عامي 2014 و2019، فمن المتوقع أن يفوز للمرة الثالثة.

مهنة مودي السياسية: "محاور بارع"

Getty Images صورة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في شوارع البلاد.

وينظر أنصاره إليه باعتباره محاورا عظيما وخطيبا جذابا، إذ لديه طريقة مقنعة للتواصل مع الجماهير، وذلك من خلال إلقاء الخطب كأداة قوية للتواصل.

وحتى خصومه السياسيين يعترفون بمهارته، وقد أثار زعيم المعارضة في حزب الكونغرس الهندي شاشي ثارور، غضب أعضائه عندما أقر بأنه "ليس هناك شك في أن الجميع يراه محاورا بارعا في العمل" وأن رئيس الوزراء كان "فعالا للغاية في إلقاء الخطابات، يأتي بشعارات ومقاطع صوتية وصور فوتوغرافية بطريقة لا مثيل لها".

ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا من إتقان مودي هو براعته ومهارته في معرفة الأحداث الكبيرة التي يجب استخدامها للترويج لنفسه، وفقا لسانتوش ديساي، وهو خبير في بناء العلامة التجارية.

ويشير إلى قمة مجموعة العشرين التي عقدت في دلهي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ويقول: "تلعب إحدى الدول الأعضاء دور المضيف للقمة بالتناوب، واستضافتها لا تعتبر إنجازا بأي حال من الأحوال، فقبل الهند، كانت إندونيسيا هي المضيفة، وحان دور البرازيل في المرة القادمة".

Getty Images رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكنه يقول إن حكومة مودي صورت مجموعة العشرين باعتبارها نجاحا شخصيا لرئيس الوزراء، على الرغم من حقيقة أن الهند كانت ستستضيفها بغض النظر عمن كان زعيم البلاد.

"لقد حوله مودي إلى حدث ضخم، ومن نواحٍ عديدة، لديه فهم لمعنى الحدث وكيفية استخدامه".

ويشير المراقبون إلى أن مهارات الاتصال التي يتمتع بها مودي تتجاوز مجرد الخطابة، فقدرته على نقل المشاعر، بما في ذلك ذرف الدموع في الأماكن العامة، تجعله إنسانيا في عيون مؤيديه دون المساس بصورته الذكورية المفرطة.

علاوة على ذلك، فإن خياراته في الملابس، بدءا من الأطقم المعاصرة ذات الإكسسوارات الفخمة إلى الملابس الهندية التقليدية، بما في ذلك الملابس الإقليمية والعباءات الزعفرانية، تعمل كإشارات بصرية يتردد صداها لدى شرائح متنوعة من المجتمع.

Getty Images

يقول المراسل دارشان ديساي في ولاية جوجارات، الذي غطى رحلة مودي السياسية الطويلة، إن كل هذا لا يأتي من باب الصدفة، ويؤكد على بصيرة مودي الاستراتيجية وتخطيطه الدقيق، ويقول: "إن ناريندرا مودي يفكر على المدى الطويل للغاية، لا بد أنه تصور رحلته بأن يصبح رئيسا لوزراء البلاد منذ فترة طويلة".

لماذا ناريندرا مودي مثير للجدل؟

لقد ساعدت مهارات التخطيط والتواصل مودي في التغلب على الخلافات التي كان من الممكن أن تمنع الآخرين من السير في طريقهم.

وكان من أهمها أعمال العنف التي وقعت في ولاية غوجارات عام 2002 عندما كان رئيسا لوزراء الولاية.

في أعقاب حرق قطار كان يقل حجاجا هندوسا في جودهرا، اندلعت أعمال عنف ضد المسلمين في جميع أنحاء ولاية غوجارات، ما أدى إلى خسائر في الأرواح على نطاق واسع، خاصة بين المجتمع المسلم.

واتهم منتقدون حكومة ولاية مودي بالفشل في قمع العنف، وبينما نفى مودي ارتكاب أي مخالفات ودافع عن طريقة تعامله مع الموقف. وأثار الحادث تدقيقا وطنيا ودوليا مكثفا، مما شوه سمعته، وتمت تبرئته لاحقا من قبل أعلى محكمة في الهند.

Getty Images

ويقول منتقدو مودي إن سياساته وخطابه، التي غالبا ما تكون مثيرة للانقسام، تعكس أجندة مؤيدة للهندوس، تستهدف الأغلبية الهندوسية في الهند وتعزز دعم الجماعات القومية الهندوسية.

يشير إليه العديد من أتباعه باسم "Hindu hriday samrat" أو "إمبراطور القلوب الهندوسية" لإظهار حبهم العميق وإعجابهم بتفانيه الملحوظ في القيم الهندوسية.

تقول الكاتبة باراكالا برابهاكار، المتزوجة من وزير مالية مودي، إن مودي نجح في تحويل حزب بهاراتيا جاناتا بعيدا عن العلمانية/ كتب في كتابه The Crooked Timber of New India: "من المحير أن أيديولوجية الأغلبية الهندوسية أصبحت مقبولة اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى في السنوات التي تلت التقسيم مباشرة".

"ولا يستمد النظام الحالي ويجدد شرعيته السياسية وقوته من الأداء، بل من التأكيد على الهوية الهندوسية من خلال عملية تمييز الهويات غير الهندوسية الأخرى".

لكن مودي ذكّر الناس أيضا بأنه زعيم كل الهنود البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وفي خطوة مثيرة للجدل في عام 2016، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، أعلن فجأة أن الأوراق النقدية ذات الفئات العالية لن تكون صالحة بعد الآن، وكان الهدف هو مكافحة الفساد والسوق السوداء والعملة المزورة.

لكن هذه الخطوة أدت إلى فوضى واسعة النطاق مع طوابير طويلة أمام البنوك ونقص السيولة الذي أضر بالشركات والاقتصاد غير الرسمي، وجادل النقاد بأنه فشل في تحقيق أهدافه وسبّب مصاعب كبيرة للمواطنين العاديين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والتي تعتمد على النقد.

كيف نجح مودي في تغيير صورة الهند؟

Getty Images

وبعد أعمال الشغب التي اندلعت في ولاية غوجارات، مُنع مودي من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ولكن بعد عقدين من الزمن، في يونيو/حزيران من العام الماضي، تم تكريمه في البيت الأبيض خلال زيارة دولة.

واسُقبل مودي بالعناق والمصافحات في المكتب البيضاوي، والذي صاحبته أصداء الهتافات العالية خلال خطابه في الجلسة المشتركة للكونجرس.

ورأى أنصاره في ذلك انعكاسا لظهوره كزعيم عالمي بارز قادر على التأثير في الشؤون العالمية، وذهبت وسائل الإعلام الهندية إلى أبعد الحدود وقامت بتغطية لحظات مودي بالكامل.

لا بد أن الاستقبال في الولايات المتحدة بدا له وكأنه انتصار شخصي، وقد استخدمه لإيصال رسالة مفادها أنه بعيدا عن كونه منبوذا، فإنه يحظى الآن باحترام واسع النطاق في الغرب.

Getty Images

لكن البروفيسور كريستوف جافريلوت، الباحث في دراسات جنوب آسيا في معهد الهند التابع لكلية كينغز كوليدج في لندن ومؤلف كتاب (هند مودي- القومية الهندوسية وصعود الديمقراطية العرقية)، يقول إن الأمر ليس بهذه البساطة.

ويقول: "ليس الأمر كما لو كان هناك دعم إجماعي لناريندرا مودي عندما جاء إلى فرنسا في يوليو/تموز".

"في ذلك الوقت أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بشأن العنف في مانيبور (وهي ولاية هندية شهدت اشتباكات عرقية مميتة)، وكان القرار شديد اللهجة، حيث أدان موقف الهند والحكومة الهندية في مانيبور وأماكن أخرى".

ويضيف: "والدعم الذي يحظى به ليس شخصيا، فالغرب يبحث بشدة عن دولة لتحقيق التوازن مع الصين".

العلامة التجارية مودي

BBC

لكن في الهند، يبدو الدعم شخصيا، حيث يعتقد الكثيرون أن مودي أصبح علامة تجارية ضخمة لدرجة أنه أصبح أكبر من حزبه.

يقول الصحفي دارشان ديساي: "إذا قمت بإزالة مودي من المشهد، فإن حزب بهاراتيا جاناتا لا شيء... سياسة حزب بهاراتيا جاناتا هي سياسته، حزب بهاراتيا جاناتا يحتاج إليه أكثر مما يحتاج هو إلى الحزب".

ويعتقد خبير العلامات التجارية سانتوش ديساي أن مودي وضع نفسه كشخصية مشهورة كبرى، ويُنظر إليها فوق أي شخص آخر.

ويوضح قائلا: "حتى عندما يجلس في اجتماعات مجلس الوزراء، فإنه يجلس منفردا، واضح أنه القائد والبقية أتباع".

"هناك نوع من الهالة التي تقول: "أنا القائد، أنا مختلف عنك، أفهم أكثر منك".

الطريقة التي يستخدم بها مودي وسائل التواصل الاجتماعي لعرض هذه الصورة والترويج لعلامته التجارية أمام جيش من أتباعه، تمت دراستها بعمق من قبل البروفيسور جويوجيت بال من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.

وقام البروفيسور بال بتحليل 6000 تغريدة لمودي بين عامي 2009 و2015.

"إن بناء العلامة التجارية لمودي يظهره كرجل يمكنه فعل كل شيء، يمكنه التحدث عن مان كي بات (خطاب إذاعي شهري للأمة)، ويمكنه ممارسة اليوجا، ويمكنه إلقاء الخطب السياسية، ويمكنه العمل كمدرس لـ "الطلاب يواجهون الامتحانات، هذا هو الرجل الذي يقف عقله وراء كل شيء، لذلك إذا كانت البلاد اليوم تتقدم وتتقدم، فلم يساهم فيها أي شخص آخر، إنها مساهمة مودي فقط".

Getty Images

مودي ووسائل الإعلام

أحد الانتقادات التي واجهها مودي مرارا وتكرارا منذ أيامه كرئيس للوزراء في ولاية غوجارات هو معاملته لوسائل الإعلام وأنه نادرا ما يعقد مؤتمرات صحفية للإجابة عن أسئلة الصحفيين.

يوضح المراسل دارشان ديساي: "في ولاية غوجارات، كان هناك عدد قليل من المؤتمرات الصحفية، ربما مرة أو مرتين في السنة... لقد كان يستخدم وسائل الإعلام وكذلك أساء استخدامها، وإذا لزم الأمر كان يسيء استخدامها".

"حتى اليوم يدير وسائل الإعلام ببراعة، أنا لا أقول هذا بأي معنى سلبي، وسائل الإعلام متوافقة، إنهم يفعلون ما يريد، وسائل الإعلام أصبحت مهمشة، هذا هو ما نشعر به".

ويزعم المنتقدون أن حرية الإعلام في الهند أصبحت تحت تهديد خطير مع وجود مودي في السلطة، مع تعرض الصحفيين للتحرش والمضايقة، بل وحتى الاعتقال بسبب قيامهم بعملهم.

وقد انخفض تصنيف الهند على مؤشر حرية الصحافة العالمي بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، وقالت منظمة (مراسلون بلا حدود) في تقريرها لعام 2023 إن البلاد تراجعت إلى المركز 161 من أصل 180 دولة. وفي عام 2016 كان 133.

في الآونة الأخيرة، اقترحت حكومة مودي إنشاء وحدة لتقصي الحقائق لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والقضاء على الأخبار المزيفة، لكن العديد من الصحفيين يخشون أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الرقابة.

الاتهامات بمضايقة وسائل الإعلام ليست جديدة، فقد كانت هناك انتقادات في الولايات التي تديرها أحزاب سياسية أخرى غير حزب بهاراتيا جاناتا، وفي الماضي كانت هناك مخاوف مماثلة، خاصة في عهد رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي.

من يستطيع تحدي مودي؟

Indian National Congress

إن معارضي مودي منقسمون ومتباينون إلى حد كبير، لكن في يوليو/تموز الماضي، شكّل 26 حزبا معارضا، بما في ذلك حزب الكونغرس الهندي ومجموعة من الجماعات الإقليمية، تحالفا "لتشكيل تحدي جماعي".

أطلقوا على أنفسهم اسم "الهند"، وهو اختصار للتحالف الوطني التنموي الوطني الهندي، بهدف مواجهة اعتماد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على "القومية المفرطة"، ولكن هناك بالفعل دلائل واضحة على أن المجموعة ممزقة بالفصائل.

ويعتقد الخبير الاستراتيجي السياسي براشانت كيشور أن "مودي ليس شخصا لا يقهر، لكنه يقول إن الانقسام والافتقار إلى الاستراتيجية بين أحزاب المعارضة يجعله يبدو قويا".

بالنسبة لكيشور، فإن قوة مودي التي لا تقهر تقريبا تعتمد على أربعة عوامل:

"أيديولوجية قائمة على الهندوتفا وتصويت هندوسي كبير يدعمه باسم الهندوسية".

"القومية الجديدة أو القومية المفرطة، أيا كان ما تريد أن تسميها".

"توفير مساعدة للمستفيدين المباشرين (الفقراء الذين يعتمدون على الرعاية الاجتماعية الحكومية)".

"عضلاته الانتخابية والمالية".

ويقول إنه "إذا كنت تريد هزيمة مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، فيجب عليك مواجهة اثنتين أو ثلاث من نقاط القوة هذه".

الخلفية العائلية لمودي

Getty Images رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع والدته.

في بلد حيث العلاقات العائلية غالبا ما تحدد النجاح في السياسة وغيرها من المجالات، فإن حقيقة كون مودي عصاميا تلقى استحسانا كبيرا بين الناخبين، إنهم يميلون إلى الارتباط به لأنه يأتي من خلفية متواضعة وهو غريب عندما يتعلق الأمر بدوائر النخبة السياسية في دلهي.

تحدث مودي كثيرا عن مساعدة والده في بيع الشاي في محطة سكة حديد فادناغار خلال طفولته، حيث نشأ مع أربعة أشقاء غير معروفين، وتم ترتيب زواجه من جاشودابين مودي، الذي يعيش لوحده في ولاية غوجارات، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما تقريبا، واعترف علنا بحالته الاجتماعية في وقت لاحق من حياته، حيث طُلب منه الكشف عن هذه المعلومات عندما دخل السياسة، وليس لديهم أطفال.

باختصار، ناريندرا مودي يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين، فهو بالنسبة للبعض أقوى رجل في الهند، ويعتقد العديد من أنصاره أن الهند وصلت إلى المسرح العالمي بفضل قيادته.

ويرى منتقدوه أنه استبدادي ويزعمون أنه أشرف على تراجع الديمقراطية الهندية من خلال خنق أصوات المعارضة وتقييد حرية الصحافة بشكل كبير، ويرى منتقدوه أن تركيزه على أيديولوجية الهندوتفا والقومية المفرطة يتعارض مع التعددية والقيم الديمقراطية العلمانية في الهند.

وبالنسبة لأولئك المحايدين، فإنهم يرون رجلا يصف نفسه بأنه تكنوقراطي ويمارس أسلوبا في الحكم صديقا للأعمال والتنمية.