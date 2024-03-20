باريس: منح إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، نورة الكعبي، وزيرة الدولة الإماراتية، وسام "جوقة الشرف برتبة فارس" والذي يعد أعلى وسام تمنحه فرنسا، تقديراً لجهودها في تعزيز أواصر التعاون بين فرنسا والإمارات.

وتسلمت الكعبي الوسام من نيكولاس نيمتشيناو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات في مقر السفارة بأبوظبي، وذلك تثمينا لإسهاماتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا في شتى المجالات، بما فيها الثقافة والأدب والتواصل الحضاري، بالإضافة إلى المجال الدبلوماسي.

ووجّهت الكعبي خالص الشكر والتقدير للرئيس ماكرون والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً أن دولة الإمارات تجمعها بفرنسا علاقات ثنائية فريدة إستراتيجية وراسخة، قائمة على قيم مشتركة لخدمة الإنسانية، والقيام بدور قيادي عالمي في القضايا المعاصرة.

كما أكدت أن التكريم يأتي ثمرة للجهود في دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتعزيز العلاقات الإماراتية – الفرنسية نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً.

من هي نورة الكعبي ؟

نورة الكعبي بنت محمد الكعبي، وهي من مواليد الإمارات عام 1979، وخريجة جامعة الإمارات "أنظمة و إدارة معلومات"، وفي 2011 أكملت مشوارها التعليمي في لندن، وتحديداً في كلية لندن للأعمال.

أما عن مسيرتها العملية، فقد عملت في قطاعات عدة تتعلق بالإعلام والثقافة والدبلوماسية، فهي سياسية وسيدة أعمال، ووزيرة للثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات بين 2020 – 2023.

كما شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبو ظبي، وهي أيضا عضو في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، وفي الوقت الراهن وزيرة دولة.

أفضل 100 مفكر عالمي

لم يكن الوسام الفرنسي هو التكريم الأول في مسيرة نورة الكعبي، فهي أول إماراتية يتم ادراجها ضمن لائحة أفضل 100 مفكر عالمي وفقاً لمجلة فورين بوليسي في عام 2013. كما أدرجتها مجلة لانوفيل أوبزرفاتور الباريسية في قائمة الشخصيات الخمسين الأكثر مساهمة في تغيير العالم لعام 2013.

حصلت على لقب أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الإعلام لعام 2012 ضمن جوائز مجلة أرابيان بزنس، كما أدرجتها المجلة ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية لعامي 2011 و2012.

وجاءت أيضاً ضمن أكثر 30 امرأة عربية تأثيراً في القطاع الحكومي بالعالم العربي لعام 2013 وفقا لمجلة فوربس الشرق الأوسط. وجرى تكريمها في العام 2015 من قبل الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي (AAM) تقديراً لدورها في نمو صناعة الإعلام في دولة الإمارات.

كما اختيرت في العام 2016 من بين أكثر 20 امرأة تأثيراً في قطاع التلفزيون عالمياً من قبل موقع «هوليوود ريبورتر» الإلكتروني.

وفي ديسمبر 2020، قام مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، بتقليد الكعبي «وسام الخدمة الدبلوماسية» تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية.